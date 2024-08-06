Собака-робот с лапами-пылесосами чистит итальянский пляж

Это VERO – робот-пылесос в виде собаки. Машина использует искусственный интеллект для поиска окурков на земле..

Это VERO – робот-пылесос в виде собаки. Машина использует искусственный интеллект для поиска окурков на земле и всасывания их с помощью насадок для пылесоса на каждой лапе.

Разработчики надеются, что это станет решением одной из самых острых экологических проблем в мире.

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[Клаудио Семини, один из разработчиков]:«Я подумал, почему бы не сделать ноги такими, чтобы по время ходьбы они делали что-то полезное? Мы можем довольно легко найти, например, окурки. И это только начало».

Доктор Клаудио Семини входит в команду разработчиков из Итальянского технологического института в Генуе.

[Клаудио Семини, один из разработчиков]:«Робот VERO на самом деле – это детище разочарования. Мы видели, что люди бросают свои окурки на пляже, в маленьких переулках. А это места, куда не могут добраться уборочные машины, которые эффективно очищают дороги и площади. Для этих маленьких труднодоступных участков нужно было найти другой способ, потому что если людям нужно подбирать их вручную, поштучно – это, очевидно, не решение».

VERO использует систему камер и алгоритм для распознавания целей и планирования маршрута. Команда утверждает, что собака собрала около 90 процентов окурков. В будущем робот сможет собирать и более крупный мусор.

[Клаудио Семини, один из разработчиков]:«Позже это могут быть крышки от бутылок или небольшие кусочки пластика – всё, что нейронная сеть научится распознавать».

Машина также сможет собирать данные о том, сколько мусора находится на конкретном участке, а также находить более крупные объекты, такие как бутылки и коробки из-под пиццы. Затем команды людей будут собирать эти крупные предметы.

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