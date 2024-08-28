Как калифорнийских собак учат кататься на сёрфах

Эти собаки почти каждый день приходят на калифорнийский пляж города Дель-Мар со своими владельцами, чтобы подготовиться..

Эти собаки почти каждый день приходят на калифорнийский пляж города Дель-Мар со своими владельцами, чтобы подготовиться к большому заплыву. Их готовят к чемпионату по собачьему сёрфингу Surf-A-Thon, который состоится в сентябре.

Здесь всех желающих знакомят со специальными досками для такого вида спорта, плавучими приспособлениями для собак и правилами безопасности на воде.

Инструктор по собачьему сёрфингу Скотт Оуэнс приходит на занятия со своими двумя далматинцами Бентли и Бейли.

[Скотт Оуэнс, инструктор по сёрфингу собак]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Нам очень нравится постоянно сюда приходить. Я люблю смотреть, как мои собаки крутятся на досках. Они хорошо проводят время. А мне нравится быть со своими собаками».

Инструктор говорит, что вид катающихся на волнах собак привлекает много людей. Особенно всех удивляет то, что питомцы проявляют большое мастерство.

[Скотт Оуэнс, инструктор по сёрфингу собак]:

«Иногда они делают определённые движения: отходят назад, поворачиваются или ложатся, чтобы держаться на волне устойчиво. Они, кажется, просто знают, когда нужно сосредоточиться и поймать нужную волну».

Соревнования по сёрвингу для собак организовывает центр для животных «Хелен Вудвард». Впервые мероприятие прошло ещё 18 лет назад. Обычно в ходе заплывов собирают деньги на содержание питомцев, а также программы поиска им новых хозяев.

[Скотт Оуэнс, инструктор по сёрфингу собак]:

«Мы как одна большая семья. Люди приходят и проводят время со своими собаками, а также со своими детьми. И это большой плюс. Это занимает большое место в наших сердцах».

Ежегодный марафон Surf Dog Surf-A-Thon пройдёт на пляже города Дель-Мар 8 сентября.

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