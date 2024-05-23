На исландском Рейкьянесе в любой момент ожидают извержения

Исландский отель Northern Light Inn в пяти километрах от Гриндавика закрыт с 16 марта. Такое решение..
Дата загрузки: 2024-05-23
Совладелец Фридрик Эйнарссон говорит, что надеется на скорейшее открытие.[Фридрик Эйнарссон, совладелец отеля]:
«Сначала было два сложных года COVID. А затем в прошлом году до 10 ноября у нас был рекордный год с точки зрения гостей и доходов. С тех пор зарабатываем лишь малую часть того, что обычно имеем».
Похожая ситуация и в прибрежном городе Гриндавик примерно в 50 километрах к юго-западу от столицы Исландии Рейкьявика.
Около 3800 жителей эвакуировали ещё до первого извержения 18 декабря. Второе извержение 14 января направило лаву в сторону города.
Тормар Омарссон, владелец ресторана Papa’s Pizza, говорит, что сейчас в Гриндавике живёт всего около 50 человек.[Тормар Омарссон, владелец ресторана]:
«Потребуется 2 или 3 года, чтобы вернуть некоторых людей. А чтобы вернулись 30-40 процентов местных жителей, потребуются годы».
Извержения в Исландии в среднем происходят каждые четыре-пять лет. Однако с ноября прошлого года их уже было четыре. Это говорит о пробуждении вулканической системы Сварценги после почти 800 лет спокойствия.
Эксперты предупреждают, что пятое извержение может произойти в любой момент.[Мэтью Робертс, сотрудник Исландского метеорологического бюро]:
«Деформация грунта и сейсмичность показывают, что магма, расплавленная порода, всё ещё накапливается под поверхностью Земли. Мы переживаем период вулканической активности. И мы видим, что, возможно, произойдёт ещё одно крупное извержение».
Когда закончится период активности вулканов, пока неясно.
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