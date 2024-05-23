На исландском Рейкьянесе в любой момент ожидают извержения

Исландский отель Northern Light Inn в пяти километрах от Гриндавика закрыт с 16 марта. Такое решение..

Исландский отель Northern Light Inn в пяти километрах от Гриндавика закрыт с 16 марта. Такое решение приняли из-за постоянных эвакуаций, связанных с извержением близлежащих вулканов.

Совладелец Фридрик Эйнарссон говорит, что надеется на скорейшее открытие.

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[Фридрик Эйнарссон, совладелец отеля]:«Сначала было два сложных года COVID. А затем в прошлом году до 10 ноября у нас был рекордный год с точки зрения гостей и доходов. С тех пор зарабатываем лишь малую часть того, что обычно имеем».

Похожая ситуация и в прибрежном городе Гриндавик примерно в 50 километрах к юго-западу от столицы Исландии Рейкьявика.

Около 3800 жителей эвакуировали ещё до первого извержения 18 декабря. Второе извержение 14 января направило лаву в сторону города.

Тормар Омарссон, владелец ресторана Papa’s Pizza, говорит, что сейчас в Гриндавике живёт всего около 50 человек.

[Тормар Омарссон, владелец ресторана]:«Потребуется 2 или 3 года, чтобы вернуть некоторых людей. А чтобы вернулись 30-40 процентов местных жителей, потребуются годы».

Извержения в Исландии в среднем происходят каждые четыре-пять лет. Однако с ноября прошлого года их уже было четыре. Это говорит о пробуждении вулканической системы Сварценги после почти 800 лет спокойствия.

Эксперты предупреждают, что пятое извержение может произойти в любой момент.

[Мэтью Робертс, сотрудник Исландского метеорологического бюро]:«Деформация грунта и сейсмичность показывают, что магма, расплавленная порода, всё ещё накапливается под поверхностью Земли. Мы переживаем период вулканической активности. И мы видим, что, возможно, произойдёт ещё одно крупное извержение».

Когда закончится период активности вулканов, пока неясно.

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