На Елисейских полях устроили гигантский пикник

Несколько тысяч парижан приняли участие в гигантском пикнике на знаменитых Елисейских полях. Организаторы подготовили для них..

Несколько тысяч парижан приняли участие в гигантском пикнике на знаменитых Елисейских полях. Организаторы подготовили для них корзины с клубникой, печеньем, куриными сэндвичами и лимонными пирогами.

Участников выбирали в ходе лотереи. Они разместились на покрывале длиной 200 метров, чтобы также попробовать багеты от местных шеф-поваров.

Цель мероприятия – показать, что Елисейские поля, известные своими дорогими бутиками и ресторанами, – также прекрасное место для простого отдыха.

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[Марк-Антуан Жаме, организатор мероприятия]:

«Наша цель – вернуть парижан на Елисейские поля, показать, что мы можем здесь гулять, приводить сюда детей, и что это место не только для путешественников».

[жительница Парижа]:«Мы такого не ожидали. Большой пикник на Елисейских полях стал приятным сюрпризом. Мы рады быть здесь».

Елисейские поля ежегодно привлекают миллионы туристов.

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