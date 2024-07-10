В зале со знаменитым балконом в Букингемском дворце впервые побывает публика

Постоять рядом со знаменитым балконом, с которого британские монархи приветствуют народ, впервые смогут гости Букингемского дворца..

Постоять рядом со знаменитым балконом, с которого британские монархи приветствуют народ, впервые смогут гости Букингемского дворца в Лондоне. В этом году для публики открывают восточное крыло здания. Здесь располагается Центральная комната с балконом. Восточное крыло построили при королеве Виктории и принце Альберте. [Никола Тернер Инман, куратор]:«Именно принц Альберт предложил сделать балкон. Впервые монархи вышли на него в 1851 году, чтобы проводить войска на Крымскую войну. Так что балконом пользуются уже довольно долго».

На балкон имеют право выходить только члены королевской семьи. Центральное место занимает правящий монарх. Елизавета II уступала его только молодожёнам. Помимо монарших особ, на балконе побывали лишь два британских премьер-министра. Один из них Черчилль.

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Гости дворца также смогут в деталях рассмотреть Жёлтую гостиную с убранством в китайском стиле. Её изюминка – изящная люстра. Её недавно отреставрировали.

[Никола Тернер Инман, куратор]:«Позади меня можно увидеть люстру в форме лотоса. Её сделал Чарльз Перри в 1818 году. Она одна из девяти люстр, созданных для Королевского павильона в Брайтоне. Задумка была в том, чтобы под потолком словно плавали цветы».

В числе других достопримечательностей – недавно отреставрированные китайские обои с ручной росписью, а также шёлковые гобелены XVIII века. Китайский император Гуансюй подарил их королеве Виктории на бриллиантовый юбилей в 1897 году.

В Главном коридоре длиной 70 метров вывешены картины английского живописца Томаса Гейнсборо, жившего в XVIII веке.

В общей сложности для публики открыли 19 комнат, включая бальный зал. Билет стоит 75 фунтов стерлингов. Это примерно 90 евро. Продажи открылись в апреле, и все 6000 билетов уже раскуплены.

Восточное крыло будет открыто до 25 сентября. А в следующий раз Букингемский дворец распахнёт двери для публики в 2025 году.

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