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В Австралии проходит необычный чемпионат по хоккею на моноцикле

В Австралии проходит необычный чемпионат по хоккею на моноцикле

Гонять мяч клюшкой, сидя на моноцикле, кому-то покажется экстремальным. Но в этом зале в австралийской Канберре..

Дата загрузки: 2024-05-28

В Австралии проходит необычный чемпионат по хоккею на моноцикле
Гонять мяч клюшкой, сидя на моноцикле, кому-то покажется экстремальным. Но в этом зале в австралийской Канберре собрались преданные поклонники необычного вида спорта. Здесь проходит этап чемпионата Австралии по хоккею на одноколёсных велосипедах.

[Ханна Шеперд, хоккеистка]:
«Мне нравится, что это так энергично, и все очень увлечены».

Участвуют в чемпионате и подростки, и пенсионеры. Каждая команда состоит из игроков разного возраста.

[Майкл Уотсон, хоккеист]:
«Возраст не имеет значения. Это самое лучшее (увлечение). Поэтому не важно, сколько вам лет».

В хоккее на моноцикле главное – сохранять равновесие. Но от падения всё равно никто не застрахован. Впрочем, хоккеисты говорят, что ездить на одноколёсном велосипеде так же просто, как на двухколёсном.

Команды в основном состоят из пяти игроков, также есть запасные. Правила игры устанавливает Международная федерация моноцикла.

[Дэвид Бьюкенен, хоккеист]:
«Как и в обычном хоккее, у нас есть такие же ворота и клюшки. Мы играем теннисным мячиком. Правила почти такие же».

В чемпионате участвуют команды со всей Австралии.

[Майкл Уотсон, хоккеист]:
«До пандемии мы проводили шесть или семь таких соревнований в год. Раньше всё было масштабнее, у нас было больше команд. Но сейчас игроки снова возвращаются».

Хоккей на моноцикле популярен во многих странах, включая Великобританию, Францию, Данию, Швецию, Гонконг, Тайвань и Южную Корею. А в Австралии, Швейцарии и Германии даже есть национальные хоккейные лиги.
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