Оказывается, зрелищно ловить волну могут не только люди (показать лающего лабрика). Вот такое состязание проходит в..

Как собаки ловили волну на Чемпионате мира

Оказывается, зрелищно ловить волну могут не только люди (показать лающего лабрика). Вот такое состязание проходит в калифорнийском городе Пасифика. И здесь всё серьёзно. Это настоящий Чемпионат мира по сёрфингу среди собак. [Джейсон Тведт, хозяин собаки]:«Волны сегодня были довольно сильными. Хороший день для сёрфинга с собаками. Да, мы смогли поймать все волны, которые хотели. Надеюсь, Ава выступила хорошо и победила».

Джейсон участвует со своим лабрадором второй год подряд.

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[Джейсон Тведт, хозяин собаки]:«Ей это нравится. Думаю, толпа, выход на воду и доска приводят её в восторг. Отличные соревнования. Здесь так много хороших людей».

Собаки соревнуются в четырёх категориях в зависимости от размера – маленькие, средние, большие и очень большие.

Дэвид со своей Изой приезжает третий год.

[Дэвид Фасоли, хозяин собаки]:

«Мы узнали об этом случайно. Сначала она плавала на доске в бассейне, потом – и в океане, и мы решили зарегистрироваться».

А это настоящий ветеран соревнований – спаниэль по кличке Делайла. Ей 14 лет, из которых она уже 10 исправно ловит волну.

Зрители в восторге.

[жительница Сан-Франциско]:«Я узнала об этом мероприятии буквально в последнюю минуту. В групповом чате кто-то упомянул, что будут собаки на сёрфах, и меня это заинтриговало. Я подумала: как часто вижу собак-серферов? Поэтому разбудила соседку по комнате в 9 утра и спросила: «Хочешь пойти посмотреть? Она ответила: “Вау, конечно”!»

Но главная цель этого мероприятия – благотворительная. Чемпионат собирает средства для собак, оказавшихся в беде, а также помогает пристраивать животных, оставшихся без хозяев.

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