Как собаки ловили волну на Чемпионате мира

Оказывается, зрелищно ловить волну могут не только люди (показать лающего лабрика). Вот такое состязание проходит в..
Дата загрузки: 2024-08-06
«Волны сегодня были довольно сильными. Хороший день для сёрфинга с собаками. Да, мы смогли поймать все волны, которые хотели. Надеюсь, Ава выступила хорошо и победила».
Джейсон участвует со своим лабрадором второй год подряд.[Джейсон Тведт, хозяин собаки]:
«Ей это нравится. Думаю, толпа, выход на воду и доска приводят её в восторг. Отличные соревнования. Здесь так много хороших людей».
Собаки соревнуются в четырёх категориях в зависимости от размера – маленькие, средние, большие и очень большие.
Дэвид со своей Изой приезжает третий год.
[Дэвид Фасоли, хозяин собаки]:
«Мы узнали об этом случайно. Сначала она плавала на доске в бассейне, потом – и в океане, и мы решили зарегистрироваться».
А это настоящий ветеран соревнований – спаниэль по кличке Делайла. Ей 14 лет, из которых она уже 10 исправно ловит волну.
Зрители в восторге.[жительница Сан-Франциско]:
«Я узнала об этом мероприятии буквально в последнюю минуту. В групповом чате кто-то упомянул, что будут собаки на сёрфах, и меня это заинтриговало. Я подумала: как часто вижу собак-серферов? Поэтому разбудила соседку по комнате в 9 утра и спросила: «Хочешь пойти посмотреть? Она ответила: “Вау, конечно”!»
Но главная цель этого мероприятия – благотворительная. Чемпионат собирает средства для собак, оказавшихся в беде, а также помогает пристраивать животных, оставшихся без хозяев.
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