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Телеканал NTD

Взрывом закончился запуск спутника-шпиона с территории КНДР

Взрывом закончился запуск спутника-шпиона с территории КНДР

Военные Южной Кореи обнародовали видеозапись, на которой, по их словам, запечатлена очередная попытка Северной Кореи запустить..

Дата загрузки: 2024-05-28

Взрывом закончился запуск спутника-шпиона с территории КНДР
Военные Южной Кореи обнародовали видеозапись, на которой, по их словам, запечатлена очередная попытка Северной Кореи запустить военный спутник-шпион. На кадрах видно, что она закончилась неудачей. Вскоре после старта ракета-носитель и спутник взорвались. Обломки упали в море рядом с западным побережьем КНДР. Это видео сняли приборы южнокорейского патрульного судна.

О неудачном запуске объявил и сам Пхеньян. Её причиной называет проблемы с новым ракетным двигателем на жидком топливе. Однако это только предварительные выводы. Ищут и другие возможные причины.

Япония, США и Южная Корея осудили запуск, назвав его угрозой безопасности региона. Ранее КНДР заявляла о планах вывести на орбиту спутник-шпион до 4 июня.

В итоге Пхеньян провёл запуск через несколько часов после встречи лидеров Южной Кореи, Китая и Японии в Сеуле. Она прошла впервые за последние четыре с лишним года. Её участники подписали совместную декларацию о денуклеаризации Корейского полуострова.

Северная Корея вывела на орбиту свой первый военный спутник-шпион в ноябре прошлого года. До этого две её попытки в мае и августе завершились неудачей.

Государственные СМИ КНДР сообщали, что спутник сделал фотографии Пентагона, Белого дома и военных объектов Южной Кореи. Правда, ни один снимок опубликован не был. Так что возможности спутника остаются неизвестными.

Между тем Пхеньян обещал, что в этом году выведет на орбиту ещё три разведывательных аппарата.

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