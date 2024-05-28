Взрывом закончился запуск спутника-шпиона с территории КНДР

Военные Южной Кореи обнародовали видеозапись, на которой, по их словам, запечатлена очередная попытка Северной Кореи запустить..

Военные Южной Кореи обнародовали видеозапись, на которой, по их словам, запечатлена очередная попытка Северной Кореи запустить военный спутник-шпион. На кадрах видно, что она закончилась неудачей. Вскоре после старта ракета-носитель и спутник взорвались. Обломки упали в море рядом с западным побережьем КНДР. Это видео сняли приборы южнокорейского патрульного судна.

О неудачном запуске объявил и сам Пхеньян. Её причиной называет проблемы с новым ракетным двигателем на жидком топливе. Однако это только предварительные выводы. Ищут и другие возможные причины.

Япония, США и Южная Корея осудили запуск, назвав его угрозой безопасности региона. Ранее КНДР заявляла о планах вывести на орбиту спутник-шпион до 4 июня.

В итоге Пхеньян провёл запуск через несколько часов после встречи лидеров Южной Кореи, Китая и Японии в Сеуле. Она прошла впервые за последние четыре с лишним года. Её участники подписали совместную декларацию о денуклеаризации Корейского полуострова.

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Северная Корея вывела на орбиту свой первый военный спутник-шпион в ноябре прошлого года. До этого две её попытки в мае и августе завершились неудачей.

Государственные СМИ КНДР сообщали, что спутник сделал фотографии Пентагона, Белого дома и военных объектов Южной Кореи. Правда, ни один снимок опубликован не был. Так что возможности спутника остаются неизвестными.

Между тем Пхеньян обещал, что в этом году выведет на орбиту ещё три разведывательных аппарата.

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