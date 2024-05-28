Взрывом закончился запуск спутника-шпиона с территории КНДР

Военные Южной Кореи обнародовали видеозапись, на которой, по их словам, запечатлена очередная попытка Северной Кореи запустить..
Дата загрузки: 2024-05-28
О неудачном запуске объявил и сам Пхеньян. Её причиной называет проблемы с новым ракетным двигателем на жидком топливе. Однако это только предварительные выводы. Ищут и другие возможные причины.
Япония, США и Южная Корея осудили запуск, назвав его угрозой безопасности региона. Ранее КНДР заявляла о планах вывести на орбиту спутник-шпион до 4 июня.
В итоге Пхеньян провёл запуск через несколько часов после встречи лидеров Южной Кореи, Китая и Японии в Сеуле. Она прошла впервые за последние четыре с лишним года. Её участники подписали совместную декларацию о денуклеаризации Корейского полуострова.
Северная Корея вывела на орбиту свой первый военный спутник-шпион в ноябре прошлого года. До этого две её попытки в мае и августе завершились неудачей.
Государственные СМИ КНДР сообщали, что спутник сделал фотографии Пентагона, Белого дома и военных объектов Южной Кореи. Правда, ни один снимок опубликован не был. Так что возможности спутника остаются неизвестными.
Между тем Пхеньян обещал, что в этом году выведет на орбиту ещё три разведывательных аппарата.
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