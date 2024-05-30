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«Олимпиакос» стал первым греческим футбольным клубом, взявшим еврокубок

«Олимпиакос» стал первым греческим футбольным клубом, взявшим еврокубок

В Греции празднуют историческое достижение футбольного клуба «Олимпиакос». Он победил в Лиге конференций и стал первым..

Дата загрузки: 2024-05-30

«Олимпиакос» стал первым греческим футбольным клубом, взявшим еврокубок
В Греции празднуют историческое достижение футбольного клуба «Олимпиакос». Он победил в Лиге конференций и стал первым греческим футбольным клубом, который выиграл еврокубок.

«Олимпиакос» разгромил итальянскую «Фиорентину» со счётом 1:0. Гол в дополнительное время забил нападающий Аюб Эль-Кааби. Матч проходил на арене в Афинах.

[болельщик]:
«Такое бывает раз в жизни. Я вне себя от радости. Это фантастика».

[болельщик]:

«Поздравляем «Олимпиакос». Эта команда будет творить историю. Поздравляем Грецию. Мы ею гордимся».

«Олимпиакос» – самый титулованный клуб Греции. Ему 99 лет. Домашняя арена команды находится в городе Пирей.

Лига конференций – это третий по значимости футбольный турнир после Лиги чемпионов и Лиги Европы. В нём в первую очередь участвуют команды из низших по рейтингу ассоциаций, входящих в состав УЕФА. Турнир представляет собой трёхлетний цикл соревнований. Победитель Лиги конференций будет выступать в Лиге Европы в новом сезоне.
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