«Олимпиакос» стал первым греческим футбольным клубом, взявшим еврокубок

В Греции празднуют историческое достижение футбольного клуба «Олимпиакос». Он победил в Лиге конференций и стал первым..

В Греции празднуют историческое достижение футбольного клуба «Олимпиакос». Он победил в Лиге конференций и стал первым греческим футбольным клубом, который выиграл еврокубок.

«Олимпиакос» разгромил итальянскую «Фиорентину» со счётом 1:0. Гол в дополнительное время забил нападающий Аюб Эль-Кааби. Матч проходил на арене в Афинах.

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«Такое бывает раз в жизни. Я вне себя от радости. Это фантастика». [болельщик]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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«Олимпиакос» – самый титулованный клуб Греции. Ему 99 лет. Домашняя арена команды находится в городе Пирей.

Лига конференций – это третий по значимости футбольный турнир после Лиги чемпионов и Лиги Европы. В нём в первую очередь участвуют команды из низших по рейтингу ассоциаций, входящих в состав УЕФА. Турнир представляет собой трёхлетний цикл соревнований. Победитель Лиги конференций будет выступать в Лиге Европы в новом сезоне.

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