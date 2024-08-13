«Харон» плавит города Европы: температура достигает 40 градусов

Париж изнывает от новой волны жары. Ей даже дали имя – «Харон». Температура воздуха достигает 40..

Париж изнывает от новой волны жары. Ей даже дали имя – «Харон». Температура воздуха достигает 40 градусов по Цельсию. Местные жители и туристы ищут облегчения на берегах Сены.

Метеорологическое бюро Франции объявило в парижском регионе Иль-де-Франс, а также в 44 других департаментах оранжевый уровень опасности – второй после красного.

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[парижанка]:«Сегодня очень жарко, но, к счастью, в Париже повсюду есть охладители с водяным туманом. Нужно много пить, мы так и делаем. Надеемся, что завтра-послезавтра станет немного прохладнее».[туристка]:«Я из Южной Африки. Можно подумать, что в Африке жарко, но парижская жара гораздо хуже, чем в Африке». [турист]:«Жарко, но я ожидал, что будет жарко. У меня есть вода, есть кепка. Если находишь тень, то можно жить».

В последние дни волны жары пришли и в другие страны Европы. Причём в некоторых регионах Испании, Греции и Италии температура также достигает 40 градусов по Цельсию.

Пока итальянцы готовятся к национальному летнему празднику «Феррагосто» и уезжают из больших городов на каникулы, сильная жара окутала Венецию и Рим. Туристы ищут прохлады у фонтанов и в тени среди почти пустых улиц.

[туристка]:«Есть просто потрясающие места, но из-за жары всё немного утомительно. Мы всегда приезжаем в наш номер отеля уставшие и очень-очень сонные».

Из-за волны тепла в Италии в 17 городах, включая Рим, Болонью и Флоренцию, действует красный уровень опасности.

Между тем, в 2023 году из-за высоких температур в Европе погибло более 47 000 человек. Причём сильнее всего пострадали страны на юге региона. Об этом говорит отчёт Барселонского института глобального здравоохранения. В нём использовали данные о смертности и температуре из 35 европейских стран.

Самые высокие показатели смертности, связанной с жарой, были в Греции, Болгарии, Италии и Испании.

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