Обрушение отеля в Германии: двое погибших и чудом спасённые

Не менее двух человек погибли в результате частичного обрушения отеля в немецком городе Крёф. Спасатели извлекли..

Не менее двух человек погибли в результате частичного обрушения отеля в немецком городе Крёф. Спасатели извлекли тело женщины. До тела погибшего мужчины добраться пока не удалось.

При этом руководитель операции назвал чудом то, что несколько человек выжили и почти не пострадали. Среди них двухлетний ребёнок и её мама. Связь с ними удалось установить ночью.

[Йорг Теуш, инспектор пожарной защиты]:

«Когда мы прибыли и посмотрели на здание, то подумали, что живыми никого не достанем, и что все погибли. То, что образовались полости, можно назвать чудом. Спасённая женщина рассказала, что они спаслись под дверью, на которую упали обломки. То есть образовалась полость, в которой они смогли выжить».

На момент обрушения в отеле находилось 14 человек. Некоторые смогли выбраться самостоятельно. До полудня спасатели достали четверых, из которых никто серьёзно не пострадал. Теперь пытаются достать ещё троих.

[Йорг Теуш, инспектор пожарной защиты]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Эти люди оказались в ловушке из-за обломков и, вероятно, получили более серьёзные травмы. И нам нужно действовать осторожно, потому что вся конструкция здания похожа на карточный домик. Если вытащить не ту карту, здание наверняка рухнет».

Старинный отель находится в живописной винной долине на реке Мозель. Причина обрушения его верхнего этажа пока неясна. Известно лишь, что нижнюю часть здания построили ещё в XVII веке, а два верхних этажа добавили в 1980 году.

Министр внутренних дел земли Рейнланд-Пфальц Михаэль Эблинг выразил соболезнования семьям погибших. На месте работают около 250 сотрудников полиции, пожарных и парамедиков.

Также более 30 человек эвакуировали из близлежащих домов.

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