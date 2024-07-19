В Париже полицейский получил тяжёлое ножевое ранение. Инцидент произошёл на Елисейских полях, где много магазинов люксовых..

В Париже на полицейского напали с ножом

В Париже полицейский получил тяжёлое ножевое ранение. Инцидент произошёл на Елисейских полях, где много магазинов люксовых брендов. В одном бутике охранник заметил мужчину, у которого, по всей видимости, был нож, и вызвал полицию.

Правоохранители прибыли немедленно, но мужчина с ножом бросился бежать. Его догнали на улице. Он несколько раз пытался ударить ножом полицейских и в итоге ранил одного в шею. Коллега раненого тут же выстрелил в нападавшего. Тот получил тяжёлое ранение в живот.

[Мусса Лусе, очевидец]:

«Мы услышали хлопок. Думаю, полицейский выстрелил ему в живот. Затем мы увидели полицейского на тротуаре и человека, который лежал на земле вот так (держась за живот). А потом коллега полицейского подошёл к раненому мужчине и стал говорить: «Не засыпай, не засыпай». Тот терял сознание. Затем другие коллеги поговорили с раненым полицейским, у которого тоже было сильное кровотечение».

Обоих раненых госпитализировали. Полицейский находится в тяжёлом состоянии, но угрозы жизни нет. По данным французских СМИ, нападавший скончался. Это был 27-летний иностранец, который легально проживал во Франции.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Между тем в полиции считают, что инцидент не был терактом.

[Лоран Нуньес, префект полиции Парижа]:

«На данном этапе мы не видим никаких террористических мотивов. Я всегда осторожен в суждениях. Но произошло уголовное преступление. Полицейские пришли задержать человека, а тот им угрожал».

Это третье нападение в Париже за неделю. 15 июля вооружённый ножом мужчина нанёс ножевые ранения солдату, который патрулировал город в районе Восточного вокзала. По данным прокуратуры, злоумышленника отправили в психиатрическую больницу.

17 июля водитель автомобиля протаранил террасу кафе. Один человек погиб, шестеро пострадали. Полиция выясняет, был ли наезд намеренным. Все три инцидента между собой не связаны.

Франция находится в состоянии повышенной готовности, поскольку на Олимпиаду в Париж скоро прибудут миллионы гостей, включая спортсменов и мировых лидеров. Летние Игры начнутся 26 июля.

Короткая ссылка на эту страницу: