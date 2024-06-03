Технологические компании прибыли в Марракеш. В городе проходит вторая выставка технологий GITEX Africa. Здесь собралось около..

Роботы, дроны и ИИ: в Марокко проходит технологическая ярмарка

Технологические компании прибыли в Марракеш. В городе проходит вторая выставка технологий GITEX Africa.

Здесь собралось около 1500 компаний, предпринимателей, разработчиков и стартапов более чем из 130 стран.

Они демонстрируют последние тенденции и технологические достижения: от искусственного интеллекта до очков дополненной реальности.

Эта марокканская компания представляет дрон-распылитель.

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[Джихане Медрани, представительница ABA Technology]:«На фоне таких климатических проблем, как засухи, наш дрон-распылитель предлагает эффективное и оптимальное решение, позволяющее точно управлять водой и химикатами».

А это разработка египетской компании. Она привезла робота, который играет с мячом.

[Алаеддин Хассан, представитель MARSES]:«Это робот, который играет в гандбол с людьми. Наша цель – разрушить барьеры между людьми, технологиями и робототехникой, и дать возможность почувствовать, как технологии могут положительно повлиять на жизнь».

Прибыли сюда и европейские компании. Они надеются найти клиентскую базу, к которой ранее было сложно получить доступ.

[Патрик Риус, представитель I3 Technologies]:«Нам становится легче поддерживать контакты, мы общаемся напрямую без необходимости путешествовать по всей Африке, ведь путешествия сегодня стоят дорого».

Посетители же видят в GITEX уникальную возможность открыть для себя новейшие технологические достижения, а также научиться их применять в различных областях.

[посетительница]:«Это возможность для всех марокканских студентов узнать больше о новейших технологиях, о том, как применять искусственный интеллект в машинном обучении в здравоохранении, в области ухода, а также в сфере роботов и дронов».

Также в рамках ярмарки проводят конференции и семинары под руководством экспертов отрасли.

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