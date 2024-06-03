Роботы, дроны и ИИ: в Марокко проходит технологическая ярмарка

Технологические компании прибыли в Марракеш. В городе проходит вторая выставка технологий GITEX Africa. Здесь собралось около..
Дата загрузки: 2024-06-04
Здесь собралось около 1500 компаний, предпринимателей, разработчиков и стартапов более чем из 130 стран.
Они демонстрируют последние тенденции и технологические достижения: от искусственного интеллекта до очков дополненной реальности.
Эта марокканская компания представляет дрон-распылитель.[Джихане Медрани, представительница ABA Technology]:
«На фоне таких климатических проблем, как засухи, наш дрон-распылитель предлагает эффективное и оптимальное решение, позволяющее точно управлять водой и химикатами».
А это разработка египетской компании. Она привезла робота, который играет с мячом.[Алаеддин Хассан, представитель MARSES]:
«Это робот, который играет в гандбол с людьми. Наша цель – разрушить барьеры между людьми, технологиями и робототехникой, и дать возможность почувствовать, как технологии могут положительно повлиять на жизнь».
Прибыли сюда и европейские компании. Они надеются найти клиентскую базу, к которой ранее было сложно получить доступ.[Патрик Риус, представитель I3 Technologies]:
«Нам становится легче поддерживать контакты, мы общаемся напрямую без необходимости путешествовать по всей Африке, ведь путешествия сегодня стоят дорого».
Посетители же видят в GITEX уникальную возможность открыть для себя новейшие технологические достижения, а также научиться их применять в различных областях.[посетительница]:
«Это возможность для всех марокканских студентов узнать больше о новейших технологиях, о том, как применять искусственный интеллект в машинном обучении в здравоохранении, в области ухода, а также в сфере роботов и дронов».
Также в рамках ярмарки проводят конференции и семинары под руководством экспертов отрасли.
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