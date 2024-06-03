Хождение по углям – ритуал в греческой деревне Мавролефки

Житель греческой деревни Харис Порфиридис танцует перед иконами святых. Как и другие вокруг него, он готовит..

Житель греческой деревни Харис Порфиридис танцует перед иконами святых. Как и другие вокруг него, он готовит себя к древнему ритуалу.

48-летний Харис принимает участие в «анастенарии» – ритуале хождения по углям. Его проводят в деревне Мавролефки уже около века.

Харис и ещё несколько музыкантов исполняют мелодию. Остальные танцуют. Это будет продолжаться до тех пор, пока не наступит ночь. После этого все снимут обувь и пройдут по раскалённым углям.

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[Харис Порфиридис, музыкант и житель деревни]:

«Иногда мы чувствуем, как эта холодная энергия доходит до наших стоп и тушит угли, но не всегда. Эти ощущения невозможно выразить словами, но в тот момент начинаешь ощущать искупление и свободу. После этого испытываешь радость».

«Анастенария» – это ритуал, который проводят в деревнях северной Греции и южной Болгарии на протяжении нескольких поколений. Болгарские беженцы привезли его в село Мавролефки в 1922 году.

Огнеходы совершают ритуал в день праздника двух святых. Говорят, что ожогов не получают.

50-летняя Мария Хрити – профессор университета древнегреческого языка. По её мнению, в момент совершения ритуала люди попадают в другое измерение.

[Мария Хрити, ходящая по углям]:«Этот обычай берёт свое начало из древней Фракии. Фракия была местом, где впервые начали поклоняться Дионису и Орфею. Этот специфический обычай стал очень популярным, поскольку тесно связан с древними легендами».

Хрити – дочь организатора этого ритуала. Её отец, хоть каждый год и устраивает подобный праздник, но сам ещё никогда не ходил по углям.

[Кириакос Хритис, организатор]:«Мой дедушка, моя бабушка, мои дяди, тёти, все мои двоюродные братья – все ходили по раскалённым углям. Я сам, если честно, по углям не ходил. Хотел, но каждый раз, когда появляется такая мысль, что-то меня останавливает и говорит, что я не готов».

Согласно легенде, ритуал зародился в болгарской деревне Кости в средние века. Тогда в церкви Святого Константина случился пожар. Легенда гласит, что местные жители бросились в огонь, чтобы спасти иконы, и вышли невредимыми.

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