Туристический бум на Майорке вынуждает местных жителей жить в автофургонах

Пилар Эрнандо живёт в фургоне на окраине Пальма-де-Майорки и принимает душ в местном спортивном центре. 45-летняя..

Пилар Эрнандо живёт в фургоне на окраине Пальма-де-Майорки и принимает душ в местном спортивном центре. 45-летняя испанка говорит, что не может позволить себе снимать квартиру из-за растущих цен. А обвиняет в этом туристический бум, из-за которого цены на недвижимость на испанском курортном острове взмыли до небес. [Пилар Эрнандо, местная жительница]:«Всё дорожает, цены растут, арендная плата растёт, всё растёт кроме зарплаты. Я не могу даже принять душ. Хожу мыться в спортзал».

Пилар оказалась в числе тысяч жителей Майорки, которые вынуждены ютиться в автофургонах, припаркованных во временных кемпингах. А квартиры и комнаты в основном сдают туристам посуточно.

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[Бегона Иглесиас, местная жительница]:«Туристов слишком много. Из-за них владельцы устанавливают слишком высокие цены на аренду. Каждую неделю или две постояльцы сменяются».

В Пальма-де-Майорке три таких кемпинга. Однако только в одном предусмотрели систему переработки отходов. Также на острове есть только одно место для утилизации сточных вод. Кроме того, жителям автофургонов не разрешается открывать окна или ставить столы на улице, потому что они припаркованы в общественном месте.

[Айна Анамария, местная жительница]:«У нас просто нет слов. Не может быть оправдания тому, что жители острова оказались в таких условиях».

Полиция угрожает людям штрафами, а местные власти заявили, что больше не могут предоставить им никаких удобств, и направили их в социальные службы.

[Андрея Савиоти, местная жительница]:«Нас захватил туризм, и всё создано для туризма».

В Испании активизируется движение, выступающее против развития туризма. Оно утверждает, что из-за приезжих стоимость жилья в городах страны повышается. В итоге граждане страны оказываются неудел.

Недавно активисты провели акции протеста в Мадриде и Барселоне. В ходе них они стреляли из водяных пистолетов в отдыхающих на террасах кафе и ресторанов.

С начала года по май Испания приняла 33 миллиона иностранных путешественников. Это на 14% больше, чем за тот же период прошлого года. При этом 2023-й считался рекордным по количеству туристов.

За последнее десятилетие арендная плата на испанских островах выросла в 2,5 раза. Это самый резкий скачок для страны.

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