Правительство Турции хочет убрать с улиц 4 млн бродячих собак

Нильгуль каждый день приезжает в пригород Стамбула покормить бродячих собак. Таких, как она, неравнодушных к бездомным..

Нильгуль каждый день приезжает в пригород Стамбула покормить бродячих собак. Таких, как она, неравнодушных к бездомным животным, в Турции много. Но теперь люди встревожены новым законопроектом.

В стране насчитывается примерно четыре миллиона бродячих собак. Правительство хочет всех убрать с улиц. Ссылается на то, что они нападают на людей, становятся причиной ДТП и распространяют бешенство.

Согласно законопроекту, собак будут помещать в приют на 30 дней. Если за этот срок животное не пристроят, то усыпят.

Новый документ представят в парламенте в ближайшие дни. Оппозиционная партия и активисты выступают против. Считают, что усыпят большинство собак. По их мнению, власти сами виноваты в том, что животные так расплодились, поскольку надо было активнее проводить стерилизацию.

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[Нильгуль Саяр, защитница животных]:«Будут ли муниципальные службы, которые даже не выполнили свой долг по стерилизации животных, искать им новых хозяев? Конечно, нет».

Проправительственные СМИ напоминают о нападениях бродячих собак. В декабре в результате такого инцидента в Анкаре пострадал десятилетний мальчик. Он пролежал в больнице три месяца, но лечение пока не закончилось. Скоро ему сделают ещё одну операцию. Но даже отец этого мальчика не одобряет планов правительства.

[Халиль Йильмаз, отец пострадавшего мальчика]:«Я против усыпления здоровых собак. Я просто хочу, чтобы (власти) сделали наши улицы безопасными. Этого достаточно. Надо построить больше приютов. По всей Турции уже создают ассоциации».

Защитники животных согласны с тем, что проблему надо решать. В Турции ежегодно стерилизуют примерно 260 000 бездомных собак, но это слишком мало.

[Ахмет Кемаль Сенполат, глава Федерации по защите животных]:«Мы хотим, чтобы бездомных животных стало меньше, но нужен гуманный подход. И единственный способ – это отлавливать, стерилизовать, вакцинировать, а потом выпускать обратно».

Противники законопроекта считают, что правительство не сможет осуществить свои планы в том виде, в каком их преподносит. Для четырёх миллионов собак надо создать большие приюты и привлечь множество ветеринаров для стерилизации. Также нужно приложить много усилий, чтобы найти хозяев всем этим животным. По мнению, активистов, это трудновыполнимо.

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