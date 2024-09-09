Турецким бездомным собакам находят хозяев за границей

Бывшие бродячие собаки Дали и Сайко прожили в этом приюте в Стамбуле четыре года. Теперь их..

Бывшие бродячие собаки Дали и Сайко прожили в этом приюте в Стамбуле четыре года. Теперь их ждут перемены к лучшему. Им нашли новых хозяев в Нидерландах. И им повезло – что ждёт ещё сотни тысяч животных, неизвестно.

В июле парламент Турции принял закон, предписывающий убрать с улиц всех бродячих собак. А их в стране примерно четыре миллиона. Приютов на всех не хватит – надо строить. К тому же, согласно новому закону, всех агрессивных и неизлечимо больных собак будут усыплять.

Владелица приюта для животных Нильгуль Саяр отправила за границу уже сотни подопечных. Говорит, что теперь желающих забрать собаку стало ещё больше.

[Нильгуль Саяр, владелица приюта для собак]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Дали и Сайко в числе этих счастливчиков. Но их переезду предшествовал долгий процесс подготовки. У собак должны быть все прививки, которых требуют правила Евросоюза. Также надо оформить документы. Обходится всё это в 1000 евро.

Сейчас формальности позади, и собаки отправляются в путь. Сопровождать их будет волонтёр.

[волонтёр]:

«Из-за этого нового закона мы хотим помочь собакам найти за границей хороших хозяев, поэтому собаки летят с нами, нашими двумя детьми и нашим багажом».

Со стамбульским приютом сотрудничает нидерландская благотворительная организация. Она выкладывает на своём сайте фотографии собак, а также информацию о них. Прежде чем передать животное, с будущими хозяевами беседуют и даже посещают их дома.

Ну а перед властями турецких городов стоит задача к 2028 году построить приюты, где поместятся все бродячие собаки.

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