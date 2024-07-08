Стычки в Париже после второго тура выборов: победа достаётся левым

В Париже протестующие вступили в стычки с полицией после второго тура парламентских выборов. Они недовольны прогнозируемыми..

В Париже протестующие вступили в стычки с полицией после второго тура парламентских выборов. Они недовольны прогнозируемыми результатами: победу, как ожидается, одержат левые партии, которые объединились после прорыва националистов в первом туре. А «Национальное объединение» Марин Ле Пен, по предварительным данным, занимает лишь третье место, после партии президента Эммануэля Макрона.

Теперь есть большая вероятность повисшего парламента, поскольку ни одна партия не набрала абсолютного большинства, а договориться тройке победителей будет крайне сложно. Они состоят из левых, центристов и крайне правых, с совершенно разными платформами и вообще без опыта совместной работы.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

[Марин Ле Пен, лидер французских правых]:«Я предупреждала о болоте, и это сбылось. Франция будет полностью заблокирована тремя партиями, имеющими более-менее одинаковое влияние в Национальном собрании. Мы идём к этому, это печально».

При этом объединённый левый альянс собрал крайне левых, социалистов и зелёных. По прогнозам социологов, они могут получить до 215 мест из 577.

Ещё после первого тура они начали снимать разных кандидатов, призывая избирателей голосовать за объединённый фронт.

Лидер «Партии зелёных» Марин Тонделье заявила, что полна решимости сохранить коалицию.

[Марин Тонделье, лидер «Партии зелёных»]:«Сегодня вечером победили социальная справедливость, экологическая справедливость. Сегодня победил народ. Всё только начинается».

Эммануэль Макрон объявил досрочные выборы после голосования в Европейский парламент в прошлом месяце. Тогда крайне правые нанесли сокрушительный удар его партии.

Короткая ссылка на эту страницу: