Путешествие во времени можно совершить, сходив на рынок в алжирском городе Тлемсен. Раз в год на..

На ярмарке в алжирском Тлемсене можно попасть во времена династии Зианидов

Путешествие во времени можно совершить, сходив на рынок в алжирском городе Тлемсен. Раз в год на этой ярмарке разыгрывают представления, исполняют традиционную музыку и читают стихи. А неподалёку идёт торговля. Так город жил сотни лет назад.

[Самир Мазури, актёр]:

«Это старинный рынок с алжирским колоритом, с нашими традициями поэтов и ремесленников. Цель мероприятия – познакомить с алжирским наследием, как материальным, так и нематериальным». [Абделазиз Буссала, актёр]:

«Мы привлекаем туристов, чтобы наша культура не исчезла и дошла до будущих поколений. Как актёр я люблю алжирскую культуру. И мы хотим познакомить с ней другие страны, в которых, возможно, не знают о наших традициях и обычаях».

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На мероприятие съезжаются со всего Алжира. Приходят и жители Тлемсена.

[гостья фестиваля]:

«Я пришла с дочерью, чтобы показать ей культуру Тлемсена и самой больше узнать об этой культуре. Мы живём здесь, в этом городе, но дочка не знакома с этими традициями. Я привела её, чтобы она узнала обо всём этом и в будущем рассказала своим детям».

«Сук Азман», или «Старый рынок», располагается на территории бывшего королевского дворца Мешуар. Его построили в XIII веке султаны берберской династии Зианидов. До наших времён почти ничего не сохранилось. Но в начале прошлого десятилетия над руинами возвели новый дворец с просторными залами, галереей вокруг и красивым внутренним двориком.

Ярмарку, представляющую традиционную алжирскую культуру, проводят здесь уже в третий раз.

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