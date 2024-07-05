Риши Сунак признал поражение после выборов и готов уйти

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак признал поражение на национальных выборах, заявив, что победила оппозиционная Лейбористская партия.

Согласно предварительным результатам голосования, консерваторы получают худшие результаты за всю историю партии. Предполагается, что избиратели наказали их за кризис стоимости жизни, неэффективность государственных услуг и серию скандалов.

Сунак признал поражение и сказал, что позвонил лидеру лейбористов Киру Стармеру, чтобы поздравить его с победой.

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[Риши Сунак, премьер-министр Великобритании]:

«Сегодня власть перейдёт из рук в руки мирным и организованным образом, по доброй воле всех сторон. Это то, что должно вселить в нас уверенность в стабильности и в будущем нашей страны».

В мае Сунак удивил Вестминстер и многих членов своей партии, назначив досрочные выборы в то время, когда рейтинг консерваторов был на 20% ниже, чем у лейбористов. В итоге его избирательная кампания обернулась катастрофой.

Между тем, лидер Лейбористской партии Кир Стармер заявил, что страна проголосовала за перемены, и настало время для его партии добиться результатов.

[Кир Стармер, лидер Лейбористской партии]:«Люди здесь и по всей стране сказали, что готовы к переменам, чтобы положить конец показательной политике. Они хотят вернуть политику как государственную службу. Изменения начинаются сегодня».

Опубликованные ранее экзит-поллы показали, что левоцентристская Лейбористская партия победила на национальных выборах с явным перевесом, что позволит Стармеру занять пост премьер-министра вместо Риши Сунака.

Ожидается, что она получит 410 из 650 мест в парламенте. Это разительное изменение по сравнению с выборами пятилетней давности. Тогда у партии на выборах были худшие результаты с 1935 года.

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