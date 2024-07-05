Риши Сунак признал поражение после выборов и готов уйти

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак признал поражение на национальных выборах, заявив, что победила оппозиционная Лейбористская партия. Согласно..
Дата загрузки: 2024-07-05
Согласно предварительным результатам голосования, консерваторы получают худшие результаты за всю историю партии. Предполагается, что избиратели наказали их за кризис стоимости жизни, неэффективность государственных услуг и серию скандалов.
Сунак признал поражение и сказал, что позвонил лидеру лейбористов Киру Стармеру, чтобы поздравить его с победой.[Риши Сунак, премьер-министр Великобритании]:
«Сегодня власть перейдёт из рук в руки мирным и организованным образом, по доброй воле всех сторон. Это то, что должно вселить в нас уверенность в стабильности и в будущем нашей страны».
В мае Сунак удивил Вестминстер и многих членов своей партии, назначив досрочные выборы в то время, когда рейтинг консерваторов был на 20% ниже, чем у лейбористов. В итоге его избирательная кампания обернулась катастрофой.
Между тем, лидер Лейбористской партии Кир Стармер заявил, что страна проголосовала за перемены, и настало время для его партии добиться результатов.[Кир Стармер, лидер Лейбористской партии]:
«Люди здесь и по всей стране сказали, что готовы к переменам, чтобы положить конец показательной политике. Они хотят вернуть политику как государственную службу. Изменения начинаются сегодня».
Опубликованные ранее экзит-поллы показали, что левоцентристская Лейбористская партия победила на национальных выборах с явным перевесом, что позволит Стармеру занять пост премьер-министра вместо Риши Сунака.
Ожидается, что она получит 410 из 650 мест в парламенте. Это разительное изменение по сравнению с выборами пятилетней давности. Тогда у партии на выборах были худшие результаты с 1935 года.
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