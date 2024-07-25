В мире света и ярких красок предлагают спастись от летней жары в парке развлечений Aya Universe..

Парк развлечений в Дубае предлагает погрузиться в мир света и красок

[Александр Хеллер, основатель компании Hyperspace]:

«Мы создаём развлекательный продукт, а не Лувр. Ориентируемся в основном на Disney World, стараемся создать нечто волшебное для гостей и хотим, чтобы среди этого они выглядели великолепно».

В мире света и ярких красок предлагают спастись от летней жары в парке развлечений Aya Universe в Дубае. Искусство в сочетании с высокими технологиями позволяет погрузиться в сказочную вселенную.

Парк занимает площадь в 3700 квадратных метров. Разделён на 12 тематических залов. Каждый дарит разные впечатления. При этом люди могут взаимодействовать со световыми инсталляциями и влиять на их поведение.

[Салем Абдалла аль-Кинди, турист из Омана]:

«Цветовая гамма и сочетание оттенков нас удивили. Это даёт ощущение безмятежности. Даже в летнюю жару, войдя сюда и посмотрев вокруг, сразу обо всём забываешь». Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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«Это очень эффектно, а музыка создаёт приятную атмосферу и вызывает хорошие ощущения».

Парк развлечений открылся в декабре 2022 года. Его уже посетили 750 000 человек.

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