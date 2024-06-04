Как йеменцы продают растение кат через приложения

Листья ката уже давно стали неотъемлемой частью йеменской культуры. Раньше, чтобы купить растение, которое при жевании..
Дата загрузки: 2024-06-04
Раньше, чтобы купить растение, которое при жевании действует как мягкий стимулятор, покупатели стекались на переполненные местные рынки.
Но сейчас всё большее поставщиков используют для продажи онлайн-платформы.
Это позволяет пользователям просматривать ассортимент, размещать заказы и получать товары, не выходя из дома.
Продавец Мухаммад, реагируя на спрос покупателей, открыл в Сане небольшой магазин.[Мухаммад аль Джамаль, продавец]:
«Когда мы запустили наш проект Welaah, это было ответом на спрос, поскольку большинство клиентов жаловались на переполненность рынков. Мы также заметили, что всё больше людей теперь обращаются к онлайн-покупкам через приложения и платформы социальных сетей, поэтому решили попробовать».
Он говорит, что онлайн-платформы также исключают такое явление, как торг, который традиционно происходит на рынках.
Удобство онлайн-заказа и доставки на дом многим клиентам нравится.[Ибрагим аль-Вард, житель Саны]:
«Это отличный сервис, который экономит время и позволяет избежать переполненных рынков».
Продавцы же говорят, что смогли охватить больше клиентов и увеличить продажи.[Мухаммад аль Джамаль, продавец]:
«Будущее электронной коммерции – это успешное будущее».
Кат возбуждает центральную нервную систему веществом, чьи свойства на протяжении столетий известны в восточной Африке и на Аравийском полуострове. Его жевание снимает усталость и лёгкую боль.
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