Листья ката уже давно стали неотъемлемой частью йеменской культуры. Раньше, чтобы купить растение, которое при жевании..

Как йеменцы продают растение кат через приложения

Листья ката уже давно стали неотъемлемой частью йеменской культуры.

Раньше, чтобы купить растение, которое при жевании действует как мягкий стимулятор, покупатели стекались на переполненные местные рынки.

Но сейчас всё большее поставщиков используют для продажи онлайн-платформы.

Это позволяет пользователям просматривать ассортимент, размещать заказы и получать товары, не выходя из дома.

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Продавец Мухаммад, реагируя на спрос покупателей, открыл в Сане небольшой магазин.

[Мухаммад аль Джамаль, продавец]:«Когда мы запустили наш проект Welaah, это было ответом на спрос, поскольку большинство клиентов жаловались на переполненность рынков. Мы также заметили, что всё больше людей теперь обращаются к онлайн-покупкам через приложения и платформы социальных сетей, поэтому решили попробовать».

Он говорит, что онлайн-платформы также исключают такое явление, как торг, который традиционно происходит на рынках.

Удобство онлайн-заказа и доставки на дом многим клиентам нравится.

[Ибрагим аль-Вард, житель Саны]:«Это отличный сервис, который экономит время и позволяет избежать переполненных рынков».

Продавцы же говорят, что смогли охватить больше клиентов и увеличить продажи.

[Мухаммад аль Джамаль, продавец]:«Будущее электронной коммерции – это успешное будущее».

Кат возбуждает центральную нервную систему веществом, чьи свойства на протяжении столетий известны в восточной Африке и на Аравийском полуострове. Его жевание снимает усталость и лёгкую боль.

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