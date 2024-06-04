Хантер Байден прибыл на первое слушание по уголовному делу

Выбор присяжных начался в рамках уголовного дела в отношении Хантера Байдена – сына президента Джо Байдена. Суд проходит в штате Делавэр. Он может оказать влияние на выборы президента 2024 года. Это также первый в истории США уголовный процесс в отношении кого-то из детей действующего президента страны.

Он начался через четыре дня после ещё одного громкого дела: Дональд Трамп стал первым бывшим президентом, которого признали виновным по уголовному делу.

54-летний Хантер Байден прибыл в здание суда на первое слушание. В ходе заседаний ему предъявят обвинения в совершении уголовного преступления по трём пунктам. Они связаны с его покупкой и хранением револьвера в 2018 году.

Хантера Байдена обвиняют в том, что он солгал, что не употреблял запрещённые вещества, когда покупал револьвер Colt Cobra 38-го калибра. Также ему вменяют незаконное хранение этого оружия в течение 11 дней в октябре 2018 года.

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Если его признают виновным по всем трём пунктам, ему грозит до 25 лет лишения свободы.

Виновным Хантер Байден себя не признал. Дело возбудил специальный прокурор США Дэвид Вайс. Это одно из двух уголовных дел, которые открыли в отношении сына президента. Второе связано с налоговыми нарушениями. Его рассматривают в Калифорнии.

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