В этой мастерской в Каире ненужные вещи обретают новую жизнь. Египетский бизнесмен Ибрагим и его помощники..

Из отходов: египтянин делает недорогие кровати для беженцев и мигрантов

В этой мастерской в Каире ненужные вещи обретают новую жизнь. Египетский бизнесмен Ибрагим и его помощники делают здесь кровати. В ход идут деревянные поддоны, которые используют транспортные компании, старые автомобильные покрышки и барабаны от стиральных машин.

Мастер говорит, что идею он почерпнул из образа жизни мигрантов, которым домом часто служат палатки.

[Ибрагим Абугенди, владелец компании Mobikya]:

«Барабаны стиральных машин используют как сковородки и готовят на них еду, а на автомобильных шинах сидят. Мы, египетские дизайнеры, воссоздаём эту концепцию».

Кровати из отходов красят, а затем продают. Стоят они 70 долларов за штуку, с матрасом – почти 100 долларов. Мебель из отходов покупают беженцы, мигранты и просто нуждающиеся люди.

[беженка]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Приехав в Египет, мы решили купить дом и обставить его. Но всё стоит дорого, в том числе и мебель. И вот я случайно увидела в соцсетях страницу с рекламой мебели из отходов. Мне понравилась эта идея, поскольку и стоит дешевле, и смотрится красиво».

Ибрагим по профессии – архитектор. Мечтал строить экологичные дома, но заказов не было. В итоге решил заняться мебелью. Сначала делал из отходов стулья, теперь – кровати. А на будущее строит даже более грандиозные планы.

[Ибрагим Абугенди, владелец компании Mobikya]:

«Теперь у нас есть видение. Мы хотим воплотить его в реальность и проектировать экологически чистые дома».

Компания сотрудничает с некоммерческими организациями. Они часто покупают мебель для беженцев и мигрантов.

Короткая ссылка на эту страницу: