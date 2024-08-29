Из отходов: египтянин делает недорогие кровати для беженцев и мигрантов

В этой мастерской в Каире ненужные вещи обретают новую жизнь. Египетский бизнесмен Ибрагим и его помощники..
Дата загрузки: 2024-08-29
Мастер говорит, что идею он почерпнул из образа жизни мигрантов, которым домом часто служат палатки.
[Ибрагим Абугенди, владелец компании Mobikya]:
«Барабаны стиральных машин используют как сковородки и готовят на них еду, а на автомобильных шинах сидят. Мы, египетские дизайнеры, воссоздаём эту концепцию».
Кровати из отходов красят, а затем продают. Стоят они 70 долларов за штуку, с матрасом – почти 100 долларов. Мебель из отходов покупают беженцы, мигранты и просто нуждающиеся люди.
[беженка]:
«Приехав в Египет, мы решили купить дом и обставить его. Но всё стоит дорого, в том числе и мебель. И вот я случайно увидела в соцсетях страницу с рекламой мебели из отходов. Мне понравилась эта идея, поскольку и стоит дешевле, и смотрится красиво».
Ибрагим по профессии – архитектор. Мечтал строить экологичные дома, но заказов не было. В итоге решил заняться мебелью. Сначала делал из отходов стулья, теперь – кровати. А на будущее строит даже более грандиозные планы.
[Ибрагим Абугенди, владелец компании Mobikya]:
«Теперь у нас есть видение. Мы хотим воплотить его в реальность и проектировать экологически чистые дома».
Компания сотрудничает с некоммерческими организациями. Они часто покупают мебель для беженцев и мигрантов.
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