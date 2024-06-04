Охлаждающая варежка поможет олимпийцам не перегреться

Ожидается, что летние температуры в Европе снова побьют рекорды. Так, национальное метеорологическое агентство Франции сообщило, что..

Ожидается, что летние температуры в Европе снова побьют рекорды. Так, национальное метеорологическое агентство Франции сообщило, что скорее всего, условия будут жарче, чем обычно. Это создаст дополнительные трудности для спортсменов на Олимпиаде.

Кроме того, в комнатах спортсменов в Париже не будет кондиционеров, поскольку страна пообещала провести «самые зелёные» Игры в истории. А это означает, что олимпийцам придётся уделять больше внимания температуре своего тела во время тренировок, восстановления и соревнований.

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[Тайлер Фридрих, сотрудник Стэндфордского университета]:«Тепло приводит к тому, что мышечные функции отключаются, по крайней мере, частично. Это механизм безопасности. Это то, что защищает организм от полного отказа. И поэтому в случае перегрева мы не сможем выступать на должном уровне».

Теперь же Стэнфордский университет разработал технологию, которая позволит спортсменам регулировать температуру тела.

Устройство CoolMitt надевают на руку как варежку. Оно помогает отводить тепло, одновременно охлаждая кровь, которая течёт к сердцу и мышцам спортсмена.

[Грэг Хельер, один из создателей устройства]:«CoolMitt – это, по сути, большой термос. Это изолированный контейнер с ледяной водой. В этой ледяной воде находится медный змеевик для охлаждения жидкости, циркулирующей с помощью насоса через гаджет на руке. Он охлаждает кровь, которая течёт обратно к сердцу».

Как ожидается, CoolMitt будут использовать во время тайм-аутов в играх, между подходами и повторениями в тренажёрном зале, а также во время коротких перерывов в тренировках или соревнованиях.

[Грэг Хельер, один из создателей устройства]:«CoolMitt – это устройство, которое очень эффективно отводит тепло от внутренней части тела. Это важно и основано на открытии, которое мы сделали несколько лет назад. Мышечная недостаточность во многом обусловлена ​​повышением температуры мышц. Если вы отводите тепло от ядра тела, это предотвращает накопление тепла в активных мышцах, и они продолжают работать».

Обычно спортсмены используют холодные ванны или полотенца. Но они не всегда эффективны.

[Тайлер Фридрих, сотрудник Стэндфордского университета]:«Наши спортсмены замечают разницу. Они замечают, что меньше потеют. Они замечают у себя ощущение, будто в конце игры у них столько же сил, сколько и в начале».

Олимпиада в Париже пройдёт с 26 июля по 11 августа.

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