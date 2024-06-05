Легендарное купе Alfa Romeo представили на побережье озера Комо в Италии

Пять легендарных моделей Alfa Romeo украсили собой стоянку у роскошной виллы Д'Эсте на берегу озера Комо..

Пять легендарных моделей Alfa Romeo украсили собой стоянку у роскошной виллы Д’Эсте на берегу озера Комо в Италии. Все они входят в линейку 6C – автомобилей с 6-цилиндровым двигателем. Но главный экспонат выставки – купе Villa d’Este. Такое название модель получила после того, как в 1949 году победила здесь в конкурсе элегантности. [Марко Макаус, руководитель проекта Villa D’Este]:«Именно эта линейка создала легендарный образ Alfa Romeo. Особенно большую роль сыграли спорткары, которые побеждали на всех возможных гонках. Эта серия превратила Alfa Romeo в бренд, который до сих пор занимает важное место среди современных спортивных автомобилей».

Серию 6C выпускали с 25-го по 54-й год. 6C 1500 – первый в линейке.

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[Ренато Саглимбени, владелец автомобиля Alfa Romeo 6C 1500]:«Это мой 6C 1500 – четырёхместный, туристический, с кузовом от английской фирмы Vanden Plas. Мало кто знает, что в Англии было много производителей кузовов. На мой взгляд, это придавало автомобилям экзотический вид. Мы привыкли видеть Alfa Romeo с чисто итальянским кузовом, возможно красным, от Zagato и Pininfarina. В то же время английские фирмы с начала века создавали кузова в стиле Gran Turismo».

Впрочем, вся линейка Alfa Romeo 6C повлияла на автомобильный мир.

[Микеле Казираги, эксперт по автомобилям Alfa Romeo]:«Alfa Romeo 6C стал инновационным со стилистической точки зрения. Было создано множество кузовов – и стандартных, и сделанных по индивидуальному заказу – с очень элегантными, особенными и современными линиями. Alfa Romeo 6C 2500 Villa d’Este стала вершиной эволюции, поскольку представляет собой последнюю версию».

Villa d’Este – одна из самых востребованных среди коллекционеров. В мире осталось не больше 25 таких моделей. Цена может достигать миллионов евро.

[Дирк Спирс, владелец автомобиля Alfa Romeo Villa d’Este]:«Думаю, это один из самых красивых автомобилей, когда-либо созданных. <…> Здесь есть машины немного моложе, и можно проследить, как совершенствовался дизайн, как перемещали фары, и как автомобиль вдруг стал совершенством».

Итальянский производитель автомобилей был основан 1910 году в Милане под названием A.L.F.A., то есть «Публичная компания Ломбардский автомобильный завод». Через пять лет его купил итальянский инженер Никола Ромео. Так появился бренд Alfa Romeo. Сейчас он принадлежит нидерландской компании Stellantis.

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