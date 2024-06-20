Риши Сунак обещает удвоить депортации мигрантов в Руанду

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак обещает удвоить число мигрантов, которых будут высылать в Руанду. Так он отреагировал..

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак обещает удвоить число мигрантов, которых будут высылать в Руанду. Так он отреагировал на новости о том, что нелегальные пересечения Ла-Манша достигли нового максимума.

Так, во вторник в Великобританию на небольших лодках прибыло более 800 просителей убежища. Это самый высокий однодневный показатель с конца 2022 года.

По словам Сунака, только высылкой можно отвадить нелегальных перевозчиков и тех, кто пользуется их услугами.

Своё заявление он сделал в преддверии всеобщих досрочных выборов, которые намечены на 4 июля. Согласно прогнозам, его Консервативная партия на них может утратить большинство.

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Между тем лейбористы, которые сейчас в оппозиции, обещают не депортировать мигрантов, а усилить противодействие международным бандам, которые занимаются их перевозкой.

При этом, даже если консерваторы останутся у власти, план Сунака по высылке мигрантов в Руанду может встретить юридические преграды. Так, юристы, представляющие Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев в британском суде, заявили, что высылка просителей убежища подвергает их риску принудительного выдворения в родные страны. Для многих это чревато серьёзными последствиями, вплоть до угрозы здоровью и жизни.

Напомним, в прошлом году Верховный суд Великобритании постановил, что план Сунака – незаконный. С тех пор премьер представил его новую версию, заявив, что она справедливая и не нарушает прав человека.

Одним из предвыборных обещаний нынешнего премьера было решить проблему нелегальной миграции. Он заключил соглашение с Руандой, которая в обмен на приём мигрантов получит от Лондона щедрую финансовую помощь.

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