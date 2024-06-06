Из-за нехватки денег австралийцы отказываются от домашних питомцев

Эти милые щенки сыты только благодаря пожертвованиям. Их приютили в небольшом центре в австралийской Аделаиде. Сейчас..

Эти милые щенки сыты только благодаря пожертвованиям. Их приютили в небольшом центре в австралийской Аделаиде. Сейчас ищут для них новый дом. [Карен Мур, работница центра]:«У меня на передержке девять котят и четыре щенка. И только что нам привезли ещё одного. Но, чтобы вы поняли, как ужасно обстоят дела, я прочитаю наш ответ: «Мы испытываем финансовые трудности и, к сожалению, не сможем взять эту собаку»».

Стоимость услуг и предметов первой необходимости в Австралии продолжает расти. Многие испытывают финансовые трудности.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Тем, у кого есть домашние животные, ещё сложнее. Им приходится оплачивать услуги ветеринаров, покупать корм и делать животным прививки.

Согласно недавнему отчёту Food Bank, почти четверть австралийских владельцев домашних животных пропускают приемы пищи, чтобы иметь возможность накормить своё животное.

[Карен Мур, работница центра]:«Ужасно грустно, что приходится делать выбор. Домашние животные – лучшая терапия, поэтому для семей иметь животное в своей жизни или в жизни детей очень ценно. Но приходится сделать выбор между тем, кого ты будешь кормить. Это грустно».

В связи с этим всё больше владельцев домашних животных обращаются за помощью к благотворительным организациям, чтобы запастись кормом.

[Грег Паттисон, представитель Food Bank]:«Каждый год по всей Австралии мы передаём благотворительным организациям и семьям около 400 тысяч килограммов корма для домашних животных. Мы, конечно, можем сделать больше».

По состоянию на 2023 год в Австралии насчитывалось более шести миллионов домашних собак и почти пять миллионов кошек. В целом на питомцев в прошлом году жители континента потратили более 30 миллиардов долларов.

Короткая ссылка на эту страницу: