Небывалая волна жары пришла на юго-запад США

Юго-запад США накрыла сильная жара. В Аризоне температура приближается к 43 градусам по Цельсию. Местные органы..

Юго-запад США накрыла сильная жара. В Аризоне температура приближается к 43 градусам по Цельсию.

Местные органы власти открыли центры помощи. В городе Финикс всем предоставляют воду, а также возможность охладиться в укрытиях.

Некоторые туристические маршруты на местных горах закрыты с 9 утра до 5 вечера из соображений безопасности.

В ряде районов выпустили предупреждение о жаре. При этом уровень опасности установили на третьей ступени из четырёх. Это означает, что жара опасна почти для всех, и высок риск возникновения опасных для жизни заболеваний.

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А это Долина Смерти в Калифорнии. Несмотря на пугающие показатели местного термометра, туристы продолжают сюда приезжать.

[Деб Куолтерс, туристка из Бостона]:«Я ещё ни разу не видела подобной температуры на северо-востоке. Ощущение, будто нас жарят». [Стив Куолтерс, турист из Бостона]:«Моментальный загар». [Хизер Кепм, туристка из Англии]:«Это шок, когда приезжаешь из Англии». [Мэттью Ламар, рейнджер Долины смерти]:«За последние пару лет мы увидели, что не только максимальная температура стала выше, но и минимальная тоже. То есть очень высокие температуры держатся по 24-48 часов, иногда по 72 часа».

Синоптики говорят, что волна жары пришла более чем за две недели до официального начала летнего сезона 20 июня. Они объясняют это сильным гребнем высокого атмосферного давления, который закрепился над регионом. По их прогнозам, это лето будет таким же жарким, как и в прошлом году.

Тем временем, согласно наблюдениям климатической службы ЕС, каждый из последних 12 месяцев в мире был признан самым тёплым за всю историю наблюдений.

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