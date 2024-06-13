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Учёные: численность редких вакит остаётся стабильной

Учёные: численность редких вакит остаётся стабильной

Численность вакит – самых редких морских млекопитающих в мире – остаётся стабильной. Эти животные также известны..

Дата загрузки: 2024-06-13

Учёные: численность редких вакит остаётся стабильной
Численность вакит – самых редких морских млекопитающих в мире – остаётся стабильной. Эти животные также известны как калифорнийские морские свиньи. Они обитают на мелководье в северной части Калифорнийского заливая рядом с Мексикой.

Вакит пересчитали во время недавней экспедиции с участием специалистов из Мексики, США и Канады. Они обнаружили девять калифорнийских морских свиней. Это на четыре меньше, чем в прошлом году. Однако учёные считают, что это ещё не говорит о сокращении численности вида.

Существование калифорнийских морских свиней подтвердили только в 1985 году. А примерно четверть века назад исследователи выяснили, что ежегодно в сетях, поставленных на рыбу, погибает от 40 до 80 вакит.

Власти Мексики создали заповедник в северной части Калифорнийского залива и дельте реки Колорадо, чтобы спасти вакит от вымирания.

[Притам Синг, глава организации Sea Shepherd]:
«Вместе с нашими партнёрами в правительстве Мексики мы обязуемся удвоить усилия по защите этого вида. В ближайшие недели мы вместе внедрим новые технологии, которые помогут находить вакит».

Вакиты – самые мелкие в семействе морских свиней. Они вырастают до полутора метров и весят до 50 килограммов. Их уникальность в том, что у них нет близких родственников.
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