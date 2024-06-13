Панда Сян Сян из Японии отпраздновала седьмой день рождения в Китае

Панда Сян Сян, родившаяся в Японии, отпраздновала седьмой день рождения. Сейчас она живёт в новом доме..
Дата загрузки: 2024-06-13
Для Сян Сян подготовили угощение из кусочков разных фруктов. Посмотреть, как медведица встречает день рождения, пришли десятки гостей. В их числе и туристы из Японии, которые с грустью расстались с пандой больше года назад.
[туристка из Японии]:
«После того как Сян Сян уехала (в Китай) 21 февраля прошлого года, по ней скучали. Наконец-то, я смогла приехать сюда (чтобы её увидеть). Кажется, она спокойна и хорошо проводит время. Она выглядела счастливой, когда ела. Так что мы тоже счастливы, и на душе легко».
Сян Сян родилась в 2017 году в токийском зоопарке «Уэно». Китай сдаёт больших панд в аренду зоопаркам в разных странах. Все родившиеся у них детёныши принадлежат ему. Поэтому и Сян Сян увезли в Китай. Местной смотрительнице понадобилось восемь месяцев, чтобы установить с пандой доверительные отношения. Из-за смены обстановки животное перенесло сильный стресс.
Сейчас Сян Сян живёт рядом с другими знаменитыми пандами, которые родились в зарубежных зоопарках. В их числе Бэй Бэй из Вашингтона.
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