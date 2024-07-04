Учёный на каяке помогает контролировать здоровье канадских рек

[Джессика Дружко, эколог]:«Я одна на реке с датчиком, прикреплённым к моей лодке. Прости, мама, но я делаю это ради науки».

Джессика Дружко обожает воду и реки в частности.

Канадская исследовательница несколько лет ходит на каяках по рекам Ниагара и Оттава, а также по реке Святого Лаврентия.

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В это занятие она влюбилась ещё тогда, когда приехала на учёбу в технологический университет в швейцарском Цюрихе.

[Джессика Дружко, эколог]:«Я получила степень магистра в области машиностроения, но, будучи каякером, всегда чувствовала, что должна что-то сделать для рек».

Джессика основала собственную компанию Riverkin и теперь собирает данные о состоянии речных систем в режиме реального времени.

[Джессика Дружко, эколог]:«Большинство людей обращают внимание на океаны и морские системы, поэтому в данных о пресной воде действительно существует огромный пробел».

Дружко разработала датчик, который может измерять объём воды в реках, температуру, а также мутность воды.

[Джессика Дружко, эколог]:«Датчик всё ещё ведёт запись. Вот, вы можете это увидеть».

Реки становятся мутными, когда вода переносит много мелких отложений.

Определение уровня мутности имеет большое значение, поскольку высокие показатели указывают на нарушение работы речных систем из-за сильных дождей или загрязнения в результате добычи полезных ископаемых или сельского хозяйства.

[Джессика Дружко, эколог]:«Если мутность слишком высокая, то можно информировать людей ниже по течению о том, что воду небезопасно использовать на предприятиях или пить. С другой стороны, это позволит выявлять нарушения. Если видите, что мутность резко изменилась или что температура реки выше 25 градусов, потому что рядом есть охлаждающая установка канализации или АЭС, то можно будет контролировать таких нарушителей».

Измерение качества воды – это только первый шаг.

Джессика планирует объединить всю собранную информацию в одну базу данных. По её мнению, это поможет людям взглянуть на реки по-новому, а также принять более эффективные экологические решения.

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