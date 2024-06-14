62-летняя пауэрлифтер-рекордсменка: «Нет ничего невозможного!»

Египетская спортсменка Амани Раби начала заниматься пауэрлифтингом только в 54 года. Сегодня ей 62. За это..
Дата загрузки: 2024-06-15
Среди достижений Раби — несколько золотых медалей на чемпионате Olympia Pro по пауэрлифтингу.[Амани Раби, пауэрлифтер]:
«Я выиграла 89 золотых медалей. В основном я соревнуюсь с младшими возрастными группами. Я участвовала в чемпионатах страны и выигрывала золото. Я также участвовал в чемпионатах арабских стран и выиграла семь золотых (медалей). В этом году я восемь раз побила мировой рекорд».
Раби – мать двух сыновей и бабушка троих внуков. С юных лет она занималась различными видами спорта.
Однажды, зайдя в спортзал, она попробовала поднимать тяжести и влюбилась в этот вид спорта.[Амани Раби, пауэрлифтер]:
«Я всегда считаю, что женщины не должны думать, что их время прошло или что времена изменились. Когда я начинала, я могла поднять только два килограмма, что-то очень маленькое. Сегодня я могу поднять за раз 200-210 килограммов».
Её тренер говорит, что с возрастом она становится только сильнее.[Мохамед Саид, тренер]:
«Госпожа Амани считается лучшей в мире в своей возрастной группе, ей более 60 лет, и она устанавливает рекорды. Слава Богу, её результаты с каждым годом становятся лучше, и это феномен. От одного чемпионата к другому она прогрессирует».
Раби надеется и дальше бить рекорды и заниматься спортом.[Амани Раби, пауэрлифтер]:
«Нет ничего невозможного. Если человек хочет что-то сделать, он может это сделать. Выйдите из рамок, в которых живёте, думая, что вы слишком стары и ничего не можете сделать. Нет такого понятия, как быть слишком старым».
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