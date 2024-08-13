Захватывающие соревнования по прыжкам с моста по традиции устроили в словенском городе Канал. Сюда съехались хай-дайверы..

Соревнования по прыжкам с моста высотой 17 м устроили в Словении

Захватывающие соревнования по прыжкам с моста по традиции устроили в словенском городе Канал. Сюда съехались хай-дайверы из разных стран. Между мостом и поверхностью реки Соча – 17 метров. Для кого-то высота привычная, а для кого-то это впервые.

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[Альма, хай-дайвер из Хорватии]:«При мысли (о прыжках) начинается стресс, но я знаю: когда поднимусь туда, должна буду просто представить, как всё пройдёт. Всё будет хорошо. Надо просто говорить себе, что всё будет хорошо». [Усама, хай-дайвер из Австрии]:

«Чем сложнее сальто, тем сильнее подкашиваются колени, но мне всё равно это нравится. Сердце бьётся быстрее, и чувствуешь, что живёшь».

Для непрофессиональных любителей прыжков в воду установили мостики на небольшой высоте. С них могут нырять даже дети.

Первый мост в Канале над рекой Соча построили римляне. Нынешнее сооружение возвели после Первой мировой войны. Местные власти планируют построить ещё один более современный мост, чтобы уменьшить поток машин в центре города.

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