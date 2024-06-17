В Сингапуре устраняют последствия разлива нефти

В Сингапуре из-за разлива нефти закрыли несколько популярных прибрежных парков. Экологическая катастрофа случилась из-за столкновения двух..

В Сингапуре из-за разлива нефти закрыли несколько популярных прибрежных парков. Экологическая катастрофа случилась из-за столкновения двух судов. 14 июня нидерландское дноуглубительное судно врезалось в стоящий сингапурский танкер.

Пробоину быстро заделали, но нефть попала в воду. Приливным течением её прибило к побережьям сингапурских островов, включая популярную у туристов Сентосу. Здесь запретили купаться, но загорать можно. Так что некоторые любители пляжного отдыха по-прежнему приходят. Но люди удивлены, поскольку для Сингапура такие катастрофы – редкость.

[Найджел Кон, житель Сингапура]:

«Обычно каждые выходные мы приезжаем сюда поиграть в волейбол. Здесь есть сетки. Когда жарко, мы идём в воду охладиться. Но сейчас нельзя подходить к воде, и это очень непривычно». Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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«От нефти распространяется запах, и это не очень полезно для здоровья. Здесь есть пожилые люди и дети». [Даниэль Блан, турист из Франции]:

«Это очень удивительно и неожиданно. Мы шестой раз отдыхаем в Сингапуре, и всегда погода была прекрасной и солнечной, а вода – отличной. Мы увидели в новостях, что произошло, и захотели прийти и посмотреть. И это поражает. Очень неожиданно, такое видишь редко».

Власти задействовали 18 судов для ликвидации разлива нефти. Вдоль береговой линии установили временные плавучие барьеры. Они тоже улавливают нефть. Территорию побережий очищают работники. Эксперты говорят, что топография береговых линий усложняет задачу.

[Эндрю Диксон, эксперт по экотуризму]:

«Нефть коварная, поскольку проникает в самые укромные уголки, и её трудно оттуда убрать. Повсюду много камней и мангровых зарослей, поэтому всё усложняется».

Защитники природы сообщают о гибели рыбы, выдр и птиц. Каким будет ущерб от разлива нефти в целом, ещё предстоит оценить.

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