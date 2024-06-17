Английские болельщики радуются победе своей сборной в матче Евро-2024

Финальный свисток и футбольные болельщики взрываются эмоциями. Так в Лондоне празднуют победу сборной Англии в матче..

Финальный свисток и футбольные болельщики взрываются эмоциями. Так в Лондоне празднуют победу сборной Англии в матче группы С чемпионата Евро-2024. Она играла против Сербии.

А это город Гельзенкирхен в Германии, где проходила игра. Английские болельщики довольны счётом 1:0, но многие надеялись на большее.

Мощный удар Джуда Беллингема головой в первом тайме позволил сборной Англии забрать три очка.

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[Найджел Бут, английский болельщик]:

«Качество игры у нас хорошее, но посмотрим. Мы победили, у нас три очка, но игра была не лучшая. Три очка, хорошая победа. Англия, вперёд. Это всё, что могу сказать».

Сербская команда улучшила игру в начале второго тайма после замены полузащитника. Однако победы ей это не принесло.

[Марк Суворрой, сербский болельщик]:«Игра не очень хорошая. Мы думали, что в этом матче будет много голов, но Сербия не очень хорошо играла».

В тот же день Словения сыграла с Данией. Счёт 1:1. Теперь же в группе С Англия сыграет с Данией, а Сербия – со Словенией. Матчи пройдут 20 июня.

Между тем, 16 июня Польша также сыграла с Нидерландами в группе D. Голландская сборная победила со счётом 2:1.

В группе А Германия обошла Шотландию со счётом 5:1, а Швейцария – Венгрию со счётом 3:1.

В группе В Испания победила Хорватию, забив три гола, а Италия вышла победительницей в матче с Албанией со счётом 2:1.

Между тем, в Гамбурге полиция открыла огонь по человеку с топором, который угрожал офицерам во время парада нидерландских футбольных болельщиков.

[Сандра Левгрюн, представительница полиции Гамбурга]:«По нашим последним данным, из бара вышел мужчина. Судя по всему, в руке у него был коктейль Молотова, а также кирка. Он пытался поджечь этот коктейль Молотова, а затем подошёл к нескольким людям, в том числе полицейским, и тогда полицейским пришлось применить огнестрельное оружие».

Инцидент произошёл перед игрой Польши с Нидерландами. Нападавший получил ранение в ногу.

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