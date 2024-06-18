Заключённые греческой тюрьмы находят свободу в театре

Эта лужайка, окружённая тюремными стенами с колючей проволокой, периодически превращается в театральную сцену. А играют на..

Эта лужайка, окружённая тюремными стенами с колючей проволокой, периодически превращается в театральную сцену. А играют на ней заключённые греческой тюрьмы строгого режима перед собравшимися друзьями и родственниками.

В труппу набрали мужчин в возрасте от 24 до 63 лет. Постановку готовили несколько месяцев.

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[Константинос Бугиотис, заключённый]:«Ты сбегаешь, выходишь из тюремной камеры и говоришь о других вещах, ты видишь другую сцену, ты думаешь иначе и забываешь, что ты в тюрьме».

Сегодня на сцене древнегреческая трагедия «Антигона». Она рассказывает о законе, свободе воли, неповиновении и власти.

[Константинос Бугиотис, заключённый]:«Театр приносит пользу. Это спектакль. И ты играешь так же, как и в жизни, поскольку жизнь – это тоже театр».

С момента запуска проекта в 2016 году в драматическом мастер-классе приняло участие около 250 заключенных. Спектакли посмотрело более 1800 человек.

[Айкатерини Папагеоргиу, режиссёр]:«Есть заключённые, которые приходят и очень подозрительно, скептически относятся к театру и мастерской, к тому, как мы будем работать, как к ним будут относиться. Но, пройдя долгий путь, они начинают доверять театру и искусству, включаются в творческий процесс, становятся командой, ставят цели и достигают их в очень трудный и разочаровывающий период своей жизни».

А один участник труппы даже вернулся в тюрьму, чтобы поучаствовать в представлении после своего освобождения.

[Айкатерини Папагеоргиу, режиссёр]:«Они выходят из тюрем и отправляются записываться в театральные кружки. Многие говорят, что не вернутся к преступной жизни, поскольку открыли для себя театр. Они спрашивали у меня, к каким коллективам они могли бы присоединиться».

«Антигона» – самая политическая пьеса греческого трагика Софокла, написанная примерно в 441 году до нашей эры. Главная героиня не подчиняется своему дяде, царю Креонту, одновременно борясь с писаными и неписаными правилами жизни.

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[Димитрис Кавалос, заключённый]:«Почти на каждой репетиции получаешь дозу свободы, возможность выйти из камеры, из той суматохи, которая там создана, и почувствовать немного свободы. Я никогда не думал, что смогу стоять рядом с другими людьми и вести диалог, и, как оказалось, я ошибался, мне это очень нравится, и я хотел бы сделать это снова, если будет возможность».