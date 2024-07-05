Африканка-пчеловод защищает пчёл и помогает людям

Африканка Лулу уже шесть лет живёт в окружении пчёл. Переехать из города в сельскую местность её..

[Лулу Летлейп, пчеловод]:

«Пчеловодство помогло мне успокоиться, научиться понимать окружающую меня среду и ценить природу».

Африканка Лулу уже шесть лет живёт в окружении пчёл. Переехать из города в сельскую местность её заставило аутоиммунное заболевание. Женщина решила не сидеть сложа руки и рядом с домом обустроила пасеку.

Теперь Лулу вкладывает много сил в защиту пчёл. Во всём мире их становится меньше. На это влияют экстремальные погодные условия, сокращение среды обитания и пестициды, которые используют фермеры.

[Лулу Летлейп, пчеловод]:

«Если исчезнут пчёлы, то не будет еды. Производство продуктов зависит от опыления, этим и важны пчёлы».

Женщина рассказывает соседям о том, что поняла сама, и призывает беречь природу и пчёл. Но на этом её добрые дела не заканчиваются. Лулу обучает премудростям пчеловодства других женщин.

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[Кготатсо Апани, пчеловод]:

«Пчёлы очень важны. И это увлечение способно помочь человеку, поскольку может изменить его жизнь. Благодаря пчёлам можно открыть собственный бизнес и даже добиться успеха и процветания».

За прошедшие годы Лулу передала знания 30 ученицам, и те тоже завели пасеки. У самой женщины 100 ульев. Причём они стоят не только на её участке. Места для них не пожалели и соседи.

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