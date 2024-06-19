Семьи рады новой программе Байдена по получению гражданства в США

Мексиканка Роза Мария Санчес надеется, что вскоре сможет стать полноценной гражданкой США. До недавнего времени она..

Мексиканка Роза Мария Санчес надеется, что вскоре сможет стать полноценной гражданкой США.

До недавнего времени она жила в Штатах нелегально, несмотря на то, что замужем за американцем. Однако во вторник администрация Байдена утвердила новую программу для супругов граждан США с нелегальным статусом, которые прожили в стране не менее десяти лет. Им также предоставят право получить гражданство.

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[Роза Элена Санчес, плотник]:«В прошлом году мы пытались изменить мой иммиграционный статус. Мы начали этот процесс и были уверены, что всё будет хорошо. Но потом я прошла собеседование в иммиграционной службе, и они отказали мне в виде на жительство».

Новая программа Байдена распространится примерно на полмиллиона супругов американских граждан. Также право на участие получат около 50 тысяч детей в возрасте до 21 года, один из родителей которых – гражданин США.

США уже предоставляют возможность получить гражданство иммигрантам, состоящим в браке с американцами и легально въехавшим в страну по визе. При этом те, кто въезжает нелегально, должны сначала покинуть США на несколько лет, прежде чем им будет разрешено вернуться на законных основаниях.

Новая программа позволит супругам и их детям подать заявление на получение постоянного вида на жительство без выезда за границу. Это устранит потенциально длительный процесс и разлучение семей.

Администрация намерена запустить программу в ближайшие месяцы. Но пока неясно, сколько времени понадобится супругам для получения документа.

При этом люди, которые считаются угрозой общественной безопасности или имеют криминальное прошлое, не будут иметь права на участие.

Такой шаг Байдена в год выборов резко контрастирует с планом соперника-республиканца Дональда Трампа, выступающего за массовые депортации.

Впрочем, Байден, после вступления в должность, также столкнулся с рекордным количеством арестов мигрантов на границе США и Мексики. После этого он ужесточил свой подход к нелегальной миграции.

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