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Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Тель-Авив ради мира

Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Тель-Авив ради мира

Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Тель-Авив. Цель его очередного визита – усилить дипломатическое давление для..

Дата загрузки: 2024-08-20

Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Тель-Авив ради мира
Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Тель-Авив. Цель его очередного визита – усилить дипломатическое давление для достижения прекращения огня в секторе Газа и прекращения кровопролития между Израилем и палестинской боевой группировкой ХАМАС.

Но всего через несколько часов после его приземления боевики ХАМАС выразили сомнения относительно миссии, обвинив Израиль в подрыве его усилий.

Это девятая поездка Блинкена в регион с начала войны в октябре прошлого года.

Предполагается, что госсекретарь встретится с высокопоставленными израильскими лидерами, включая премьер-министра Биньямина Нетаньяху, а затем поедет в Египет.

В преддверии встречи израильский премьер сказал, что его страна не будет идти на бессмысленные уступки.

[Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля]:
«Есть вещи, в которых мы можем быть гибкими, и есть вещи, в которых мы не можем быть гибкими, на которых мы будем настаивать. Мы прекрасно знаем, как различать эти два понятия».

Ранее Нетаньяху также сообщил, что его правительство ведёт сложные переговоры о возвращении заложников, удерживаемых в секторе Газа.

Между тем, высокопоставленный представитель администрации Байдена сказал, что ситуация сейчас находится в «переломном моменте».

Переговоры о прекращении огня ведут с перерывами последние несколько месяцев. Однако до сих пор страны-посредницы – Катар, США и Египет – так и не смогли добиться прорыва, который бы обеспечил соглашение.
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