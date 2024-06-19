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Евро-2024: в группе F Португалия обыграла Чехию, а Турция – Грузию

Евро-2024: в группе F Португалия обыграла Чехию, а Турция – Грузию

Португальские болельщики в праздничном настроении. Несмотря на дождь в Лейпциге во вторник вечером их сборная обошла..

Дата загрузки: 2024-06-20

Евро-2024: в группе F Португалия обыграла Чехию, а Турция – Грузию
Португальские болельщики в праздничном настроении. Несмотря на дождь в Лейпциге во вторник вечером их сборная обошла Чехию в Евро-2024 со счётом 2:1.

Чехи неожиданно вырвались вперёд на 62-й минуте. Превосходно сыграл Лукаш Провод. Тем не менее, через семь минут счёт сравнялся: чешский защитник Робин Гранац забил гол в свои ворота.

Следующий гол забил португалец Диогу Жота на 87-й минуте игры. Но после просмотра видеоповтора его отменили. Но всё же португальцы вырвали победу усилиями вышедшего на замену Франсишку Консейсана.

[португальский болельщик]:

«Я не могу выразить словами, насколько я счастлив. Португалия – лучшая страна в мире, а Криштиану Роналду – лучший футболист».

[португальская болельщица]:
«Очень взволнована. Не могу поверить, что сегодня вечером увидела Криштиану Роналду, и Португалия победила. Для меня это сбывшаяся мечта».

Ранее в тот же день в группе F Турция обыграла Грузию со счётом 3:1. Встреча проходила на стадионе в Дортмунде, временами под проливным дождем.

[турецкий болельщик]:
«Замечательно, такая безумная атмосфера, они заслужили победу».

[турецкий болельщик]:
«В первом тайме мы играли немного слабо, но во втором изменили ситуацию и одержали заслуженную победу со счётом 3:1».

Во втором туре в группе F Португалия сыграет против Турции, а Чехия – против Грузии. Матчи пройдут 22 июня.
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