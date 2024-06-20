Насекомообразный робот будет изучать пещеры Марса

Исследователи разрабатывают инновационного насекомоподобного робота с выдвижными лапками. Он сможет исследовать сложную местность пещер и лавовых..
Дата загрузки: 2024-06-21
«Это очень интересные места для исследования. Они относительно закрыты. Если есть какие-либо признаки прошлой жизни, это хорошие места для их поиска. Кроме того, если мы в конечном итоге думаем о человеческом жилье, это хорошее место для строительства убежища».
Марсианские пещеры – заманчивая цель будущих исследований Красной планеты. У людей пока нет определённого представления об их структуре. Робот ReachBot, созданный Стэнфордским университетом, предназначен для адаптации к любой пещерной структуре, в которой может оказаться.[Марко Павоне, доцент кафедры аэронавтики и астронавтики]:
«Цель ReachBot – разработать робота, который сможет получить доступ к экстремальным условиям на других планетах, таких как Марс или Луна, куда обычно роботы не могут попасть».
ReachBot создан по аналогии с тем, как перемещаются паукообразные с небольшим телом и длинными лапами. Его захваты могут фиксироваться на каменистых поверхностях, позволяя роботу эффективно перемещаться в сложных условиях.[Тони Чэнь, разработчик]:
«Для создания прототипа ReachBot мы фактически использовали множество рулеток, потому что их функционал почти идентичен космическим захватам».
Ползающий по пещерам ReachBot оснащён датчиками и сканером окружающей среды. Это позволяет ему определять доступные для захвата объекты на каменистых поверхностях.[Марко Павоне, доцент кафедры аэронавтики и астронавтики]:
«Робот должен проанализировать все возможности и все неопределенности, чтобы вычислить эффективный и безопасный путь. Для этого используют различные методы, включая искусственный интеллект».
Эффективность ReachBot проверили в пустыне Мохаве в Калифорнии. Учёные говорят, что будут и дальше его совершенствовать. При этом в космосе у него будет множество применений: от исследования планет, до миссий на астероиды и спутники.
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