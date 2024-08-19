Знакомьтесь с астронавтом-любителем и первой афроамериканкой, пилотировавшей космический корабль

Геолог и астронавт Сиан Проктор в 2021 году вошла в состав первой полностью любительской команды, которая..

Геолог и астронавт Сиан Проктор в 2021 году вошла в состав первой полностью любительской команды, которая облетела вокруг Земли в рамках миссии Inspiration4.

Полёт оплатил бизнесмен Джаред Айзекман, собрав команду из трёх таких же как и он, любителей. Целью миссии было показать, что в космос могут летать и люди, далёкие от космонавтики.

Поднявшись выше Международной космической станции ​​на 160 километров, пассажиры наслаждались видами Земли через большое окно в верхней части капсулы Crew Dragon компании SpaceX.

NASA сообщает, что во время трёхдневного полёта Проктор – преподаватель колледжа, учёный и художник из штата Аризона – стала первой афроамериканкой, пилотировавшей космический корабль.

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Недавно она выступила на генеральной ассамблее Международного астрономического союза в Кейптауне.

[Сиан Проктор, астронавт-любитель]:«Я думаю, что следующее поколение готово прийти и действительно сыграть ключевую роль в будущих исследованиях космоса, в разработке космических технологий и так далее. И такая конференция – это то, с чего всё начинается».

На встрече также состоялась десятиминутная прямая радиосвязь с Международной космической станцией, что дало возможность южноафриканским школьникам задать вопросы членам экипажа.

Кроме того, посетителям рассказывали о проекте крупнейших в мире адаптивных антенных решёток SKA, которые хотят построить в Австралии и Южной Африке. С их помощью астрономы надеются заглянуть в историю Вселенной вплоть до зарождения первых звёзд и галактик.

[Гарри Цю, исследователь]:«В проекте будут участвовать более десяти стран. Он создаст новые рабочие места и позволит разрабатывать больше технологий для Южной Африки и других стран-членов».

На мероприятие приехало более 2000 делегатов из 82 стран. Они делились опытом и обсуждали исследования практически во всех областях, связанных с космосом.

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