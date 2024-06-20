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Гвинейская дзюдоистка надеется попасть на Олимпиаду

Гвинейская дзюдоистка надеется попасть на Олимпиаду

В 16 лет Колма Бангура поддерживает свою семью, продавая товары на улице, а также параллельно идя..

Дата загрузки: 2024-06-21

Гвинейская дзюдоистка надеется попасть на Олимпиаду
В 16 лет Колма Бангура поддерживает свою семью, продавая товары на улице, а также параллельно идя к своей мечте. Она хочет представлять Гвинею в дзюдо на Олимпийских играх.

Преданность девушки спорту изменила её жизнь: деньги, которые она зарабатывает от продажи на улицах, она тратит на дорогу на тренировки. При этом, от дзюдо отказываться не хочет ни при каких обстоятельствах.

[Колма Бангура, дзюдоистка]:
«Дзюдо – это тяжело, но дело в желании. Если есть желание, сможешь этим заниматься. Когда я начала заниматься дзюдо, многие меня отговаривали, потому что это мужской вид спорта, и я могу получить травму. Но у меня была цель. Я люблю дзюдо».

Идти к мечте девушке помогает мама.

[Сона Камара, мать Колмы]:
«Если бы я прислушалась к тому, что говорили люди, и не разрешила ей заниматься дзюдо, она не достигла бы того, что у неё есть сегодня. Но я оставалась тверда в своём решении, потому что это моя ответственность – направлять свою дочь».

Несмотря на то, что ресурсы семьи ограничены, девочка не собирается сдаваться и планирует дойти до Олимпиады.

В этом году квалификацию она не прошла. Но уверена, что добьётся этого в будущем.

[Колма Бангура, дзюдоистка]:
«Я не буду сдаваться. Пока я занимаюсь этим, я буду усердно работать».

Говорит, что другая её мечта – пойти в армию.

[Колма Бангура, дзюдоистка]:
«Это то, чего я хочу. В день, когда я закончу заниматься дзюдо, я стану солдатом».
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