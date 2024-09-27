Вырезанные кости: люди на юге Южной Америки появились значительно раньше

Здесь, в музее Ла-Плата в Буэнос-Айресе, можно увидеть доисторические ископаемые кости глиптодонтов – животных, похожих на..

Здесь, в музее Ла-Плата в Буэнос-Айресе, можно увидеть доисторические ископаемые кости глиптодонтов – животных, похожих на броненосцев.

Но наибольший интерес вызывают те кости, которые находятся вдали от посетителей в исследовательских лабораториях музея. Они принадлежат неосклерокалиптусу, представителю группы глиптодонтов, и их, предположительно, вырезали каменными орудиями.

Историческую находку сделали на строительной площадке недалеко от аргентинской столицы. Используя радиоуглеродное датирование, учёные обнаружили, что останкам от 20 до 21 тысячи лет. Это означает, что люди в регионе появились намного раньше, чем 16 тысяч лет назад, как считалось до этого.

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[Гильермо Хофре, палеонтолог]:

«Я добрался сюда, до этого места. Техника продвинулась немного дальше, и там я обнаружил целую кучу мелких позвонков».

Внимательно изучив находку, учёные поняли, что обнаружили нечто очень важное.

[Гильермо Хофре, палеонтолог]:«Я стал замечать совершенно уникальные следы. Я не специалист по следам, но я могу различать следы грызунов, плотоядных животных и растений, и они не совпадали ни с одним из них».

Палеонтологи говорят, что открытие создало новую гипотезу о раннем заселении Америки.

[Клаудия Марсикано, палеонтолог]:«У нас есть данные из США, Мексики, Бразилии. Но люди шли с севера. Другими словами, чем старше данные из мест, расположенных южнее, тем больше вероятность, что расселение должно было начаться гораздо раньше».

В 2021 году в журнале Science опубликовали исследование, в котором предполагается, что окаменелые следы, вдавленные в грязь в Нью-Мексико, могут быть возрастом от 21 до 23 тысяч лет. Это указывает на то, что люди поселились на континенте Америка раньше, чем предполагалось.

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