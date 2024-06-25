Как выглядит первый в США исследовательский центр кофе

Кофейный центр в кампусе Калифорнийского университета в Дэвисе – первый академический исследовательский центр в США, посвящённый..

Кофейный центр в кампусе Калифорнийского университета в Дэвисе – первый академический исследовательский центр в США, посвящённый изучению кофейных зёрен. [Ирвин Донис-Гонсалес, сооснователь исследовательского центра]:«Да, как человек, который занимается кофе сразу после сбора, я начинаю с того момента, когда зерно только сорвали с дерева. В тот момент зерно достаточно созрело. В некоторых случаях, в зависимости от сорта, оно может быть такого тёмно-красного цвета. То есть мы не смотрим на зёрна в том виде, в котором обычно их потребляем».

Студенты жарят, варят, пробуют и тщательно изучают кофе на пути к получению степени химического инженера.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

[Лаудия Анокье-Бемпа, исследовательница]:«Цель проекта – создать схему контроля обжарки кофе. Существует схема контроля заваривания, которая позволяет контролировать вкусовые качества кофе в чашке. Я хочу составить аналогичную таблицу, но для обжарки, чтобы можно было контролировать, каким получается кофе».

Уроки в центре посещает более 2000 студентов.

[Кайли Умеда, инженер-химик]:«Кофе может быть кислый, землистый, немного подгоревший на вкус. И мы используем это, чтобы определить вкусовой профиль кофейных зёрен. А затем это можно было бы привязать к профилю обжарки».

Площадь объекта – 650 квадратных метров. На его строительство ушло шесть миллионов долларов.

Короткая ссылка на эту страницу:

[Билл Ристенпарт, инженер-химик]:«Я горжусь тем, что это первое в стране академическое учреждение, посвящённое кофе. В течение многих лет кофе недостаточно изучали в академических кругах не только в Калифорнийском университете в Дэвисе, но и по всей стране. И учитывая, насколько важен кофе для нашей культуры, для нашей экономики, нашего общества, – он нуждается в академических исследованиях».