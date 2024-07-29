Первый в мире крупный центр разведения утконосов принял обитателей. Он открылся при зоопарке «Западные равнины Таронга»..

Первый в мире центр по разведению утконосов открылся в Австралии

Первый в мире крупный центр разведения утконосов принял обитателей. Он открылся при зоопарке «Западные равнины Таронга» в австралийском городе Даббо. Пока в центре будут жить две самки и два самца. Их отловили на западе Нового Южного Уэльса. Все утконосы здоровы, а значит могут принести здоровое потомство.

Строительство центра обошлось в восемь миллионов долларов США. Здесь много ручьёв, заводей и насыпей, где утконосы смогут рыть норы. За уникальными животными постоянно наблюдают. Здесь установлены видеокамеры, тепловизоры и регистраторы данных об окружающей среде.

Утконосы – эндемики Австралии. Это яйцекладущие млекопитающие. Ведут ночной полуводный образ жизни. Утконосы – скрытные животные, поэтому в дикой природе их видят нечасто. К тому же они очень пугливые. Их пытались перевозить в зоопарки других стран, но животные погибали. Сейчас помимо Австралии, утконосы есть только в зоопарке в калифорнийском городе Сан-Диего.

[Джеймс Уиткомб, смотритель зоопарка в Даббо]:

«С 1943 года в зоопарках родилось всего 23 утконоса, и многие не выжили. Поэтому нам надо понять, как разводить утконосов в неволе. Окружающая среда – главное условие для их выживания. Сейчас мы даже не знаем точно, сколько утконосов у нас в стране. Это неизвестно».

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Некоторые предполагают, что утконосов насчитывается 300 000, а кто-то считает, что их в десять раз меньше. Раньше их истребляли из-за ценного меха. Потом охоту запретили. Но сейчас утконосам угрожают потеря среды обитания и пожары.

[Фиби Мигер, сотрудница общества охраны природы]:

«В конце 2019-го – начале 2020 года в Австралии полыхали летние пожары. Это произошло из-за сильной засухи. Утконосы теряли места обитания с угрожающей скоростью. Нам звонили со всего восточного побережья и спрашивали, можем ли мы спасти утконосов, которым негде плавать, добывать пищу и жить».

Зоопарк смог принять только семерых утконосов. Но в новом центре можно разместить 65 животных.

В будущем их планируют возвращать в те места, где они уже исчезли.

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