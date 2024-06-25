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Christian Dior посвятил коллекцию от-кутюр спорту

Christian Dior посвятил коллекцию от-кутюр спорту

Главный дизайнер дома Christian Dior Мария Грация Кьюри отдала дань уважения спорту на показе высокой моды..

Дата загрузки: 2024-06-26

Christian Dior посвятил коллекцию от-кутюр спорту
Главный дизайнер дома Christian Dior Мария Грация Кьюри отдала дань уважения спорту на показе высокой моды в Париже. Свою коллекцию она представила в преддверии Летней Олимпиады, которая стартует в столице через месяц.

Модели проходят по подиуму в драпированных асимметричных платьях из трикотажных тканей, а также в сандалиях-гладиаторах на плоской подошве. Сам подиум украшен изображениями спортсменов, которые создали по мотивам работ американской художницы Фэйт Рингголд.

Показы высокой моды осень-зима 2024-25 проходят на фоне подготовки Франции к проведению летних Олимпийских игр. Ранее в городе также прошла неделя показов мужской моды.

Так, Vogue захватил эпицентр французской роскоши – Вандомскую площадь – для проведения модного мероприятия Vogue World. На этом показе смешались мода, спорт и знаменитости. В частности, там выступили сотни спортсменов.

Из-за строительства мест проведения Олимпийских игр некоторые показы мод перенесли на окраины центра французской столицы. Но показ Dior прошёл в традиционном месте – в саду музея Родена.

Парижские показы высокой моды проходят до 27 июня. Свои коллекции представят такие бренды, как Chanel, Thom Browne, Balenciaga и Jean Paul Gaultier.
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