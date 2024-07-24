Во Франции выпустили марку, которая пахнет, как багет

Посетители Олимпийских игр в Париже могут забрать домой запах Франции. Всё благодаря недавно выпущенной памятной марке..

Посетители Олимпийских игр в Париже могут забрать домой запах Франции. Всё благодаря недавно выпущенной памятной марке с изображением знаменитого багета страны. Её можно потереть и понюхать. [Кларисс Бренд, работница почты]:«Это особенная марка, потому что, если потереть здесь поверхность, появится запах. Вы почувствуете запах хлеба. Мы сделали эту особенную марку потому, что хлеб во Франции – это культовая вещь».

Впрочем, многие считают, что этот запах сладкий с оттенками ванили и напоминает прогулку по булочным и кондитерским страны, а не настоящий багет. Некоторые характеризуют его как «аромат пекарни».

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В парижской булочной работники понюхали и решили, что марка пахнет как ванильный заварной крем.

[Жанна Баррер, менеджер пекарни]:«Это больше пахнет ванилью».

Багет считается символом Франции и основным продуктом на столе каждой французской семьи.

Главный пекарь этого заведения уловил в марке приторно-сладкий аромат. Но говорит, что главное, чем будут удивлять туристов в Париже во время Олимпиады, – это не марки, а настоящие багеты.

[Гарлем Гбодиало, пекарь]:«Мы в восторге от этого, и мы с нетерпением ждём возможности порадовать туристов, которые приехали со всех уголков мира, угостить их всем, что они жаждут съесть. Мы рады выполнять эту работу и делаем её со страстью».

При этом, некоторые покупатели, понюхав марку, говорят, что не чувствуют вообще никакого запаха.

[покупательница]:«Она пахнет бумагой или немного багетом. Может, немного хлебом, но больше похоже на гербовую бумагу». [покупательница]:«Нет, я не чувствую запаха или чего-то ещё. Но, возможно, это из-за моей аллергии». [покупательница]:«Говорит, что она пахнет шоколадными круассанами. А я ничего не чувствую, к сожалению. Когда мы покупали марки, они пахли так же, так что извините».

Марку с изображением багета выпустили в мае ко дню Святого Оноре – покровителя пекарей и кондитеров.

Её продают по евро 96 центов за штуку в местных почтовых отделениях.

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