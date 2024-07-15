Творчеству Васнецова посвятили выставку в Третьяковской галерее

«Богатыри» – наверное, самая узнаваемая картина русского живописца Виктора Васнецова. В Третьяковской галерее в Москве проходит выставка, посвящённая творчеству знаменитого художника.

На раннем этапе Васнецов отражал в картинах быт людей. Позже его увлекли сказки.

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[Татьяна Карпова, замдиректора Третьяковской галереи]:«Он старается найти духовную опору, гармонию, в которой всегда нуждается человек. Он находит её в русском фольклоре, в русской истории. Он равнодушен к каким-то ужасам историческим, к крови истории».

На выставке представлены такие знаменитые работы Васнецова, как «Ковёр-самолёт», «Витязь на распутье» и «Иван-Царевич на Сером Волке».

[Вера Овсянникова, гостья выставки]:«С Виктором Михайловичем Васнецовым, с его работами-то мы выросли. И мы, и наше младшее поколение с ними растёт».

В творчестве художника также отразилась смена власти в России.

[Татьяна Карпова, замдиректора Третьяковской галереи]:«Трагически очень воспринял революцию. И наша картина, которая здесь представлена, написана в 17-м году, «Баба-Яга» – это как раз его отклик на эти события».

Важное место в творчестве Васнецова занимала и религиозная тема. Он участвовал в росписи Владимирского собора в Киеве, Спаса на крови в Санкт-Петербурге, храма Рождества Иоанна Предтечи на Пресне в Москве и собора Святого Александра Невского в Софии.

Васнецов воплощал в религиозных фресках собственное видение, основанное на вере. Но позже художник признал, что не достиг своей цели – приблизиться к стилю русской иконописи.

Виктор Васнецов родился в 1848 году в семье бедного приходского священника в деревне Лопьял примерно в тысяче километров от Москвы. Его младший брат Аполлинарий Васнецов также был художником.

Выставка продлится до ноября.

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